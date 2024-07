Snail-Gander

Einer der Kommentatoren hat gesagt: 'Gegen dieses England ist die Schweiz nicht chancenlos'. Soll man das Ganze nach dem hervorragenden Spiel der Schweizer Nati drehen? 'Dieses England ist gegen diese Schweiz chancenlos'? Nein, die Schweiz hatte noch nie eine so grosse Chance wie jetzt. Da spielt der Name des Gegners keine Rolle, aber auch das Spiel am Samstag dauert mindestens 90 Minuten. Macht so weiter wie bisher, ich drücke alle Daumen die ich habe - HOPP SCHWIIZ!