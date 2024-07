Xhaka spielte trotz Muskelfaserriss: «Konnte keine langen Bälle spielen»

Was für eine Leistung. Was für ein Captain. Granit Xhaka verrät im Interview bei SRF nach dem bitteren Viertelfinal-Aus gegen England, dass er am Samstag mit einem Muskelfaserriss auf dem Platz stand.

06.07.2024