Nati-Star Lia Wälti zeigt ihre Wohnung und trifft auf ungebetenen Gast

Nati-Kapitänin Lia Wälti zeigt blue Sport ihr Zuhause 28.03.2025

Nati-Captain Lia Wälti zeigt blue Sport ihr Zuhause in St Albans, welche sie so umbaut, dass künftig auch andere Arsenal-Spielerinnen darin wohnen können. Als plötzlich ein tierischer Gast auftaucht, rast ihr Puls kurz.

Ein geplantes Treffen im Dezember muss Lia Wälti absagen. Im Januar erklärt sie uns, dass sich damals «ein Klumpen im Körper» gebildet habe, der dort nicht hingehörte. Es handelte sich um einen Abszess, der sofort operativ entfernt werden musste. «Das ist lebensbedrohlich, wenn man es nicht ernst nimmt oder nicht findet», erklärt die 31-Jährige.

Es ist eine kräftezehrende Zeit. Erst sind da verschiedene Verletzungen, dann der Abszess und nebenbei baut sie auch noch ihr Zuhause um. Wälti hat sich die untere Wohnung eines zweistöckigen Häuschens gekauft und nimmt blue Sport mit auf die Baustelle.

Ein Ort, der sinnbildlich für das Jahr 2024 stehen könnte, in dem Wälti immer wieder ausser Gefecht gesetzt wird und viele Spiele verpasst. Eine Baustelle eben. An jenem Nachmittag zeigt sich auch ein wenig, wie Wälti tickt. Nicht nur die Raumaufteilung ist bis ins Detail durchdacht, selbst bei der Wahl eines Duschkopfs wird nichts dem Zufall überlassen. Die Nati-Kapitänin spricht über die Vorzüge von Einbauschränken und zeigt uns, wo sie künftig arbeiten wird. «Das «Herzstück der Wohnung» ist für sie aber die Küche. Und wie die aussieht, hat sie uns jetzt gezeigt.

Ein Schwenk durch Lia Wältis Küche und Wohnzimmer Wo vor kurzem noch eine grosse Baustelle war, ist inzwischen Leben eingekehrt. Lia Wälti zeigt blue Sport ihr Zuhause. 01.04.2025

Ein Zuhause für künftige Arsenal-Stars?

Wälti kann zwar als Profi-Spielerin in England gut vom Fussballspielen leben, doch sie ist auch abseits des Feldes aktiv, weil sie einen Ausgleich braucht. «Etwas für den Kopf», wie sie selber sagt. Mit einem Fernstudium hat sie die Weichen gestellt, um auch nach ihrer Karriere gut aufgestellt zu sein. Und am 14. April kommt ein Kinderbuch mit dem Titel «Lia am Ball – Das Fussballmärchen ihres Lebens» in den Handel, das sie gemeinsam mit ihrer Schwester Meret realisiert hat. «Ein Herzensprojekt», wie Wälti mit strahlenden Augen erzählt.

Wälti steht derzeit noch bei Arsenal unter Vertrag. Was danach kommt, weiss sie noch nicht. Im Fussball könne es schnell gehen. Natürlich fragt man sich: Hätte sich der ganze Umbau gelohnt, wenn sie schon bald ein neues Kapitel aufschlagen würde? Natürlich hat Wälti auch dieses Szenario durchgespielt. «Meine Idee ist eigentlich, dass Arsenal-Spielerinnen hier zukünftig wohnen können. Und ich glaube, das ist auch relativ realistisch, wenn ich mal nicht mehr hier bin.» Sie wisse, dass sich viele ausländische Spielerinnen nach Wohnungen wie der ihrigen sehnen würden, das typisch Britische behage nicht allen. Die Lage sicher auch ein Pluspunkt.

Solange Wälti aber selbst bei den Gunners spielt, ist es schlichtweg ihr eigenes Zuhause. Ein Gast nimmt bei unserem Dreh aber schon mal einen Augenschein. Denn plötzlich steht da ein Fuchs im Garten. Wälti staunt und wundert sich, wo der herkommt. Dann nimmt er einen gewaltigen Satz und verschwindet wieder von der Bildfläche.

Fuchs-Alarm in London bei Nati-Kapitänin Lia Wälti Lia Wälti führt blue Sport durch ihre Wohnung, die sich im Umbau befindet. Plötzlich schaut ein Fuchs durchs Fenster und versetzt die Nati-Kapitänin in Staunen. «Wie ist der da bloss reingekommen?» Die Antwort liefert der Vierbeiner höchstpersönlich. 01.04.2025

