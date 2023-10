Trainerin Grings holt Maria Crnogorcevic zurück in die Nati

Für die nächsten Spiele in der Nations League der Frauen in Schweden und in Zürich gegen Spanien ändert Fussball-Nationaltrainerin Inka Grings das Kader auf vier Positionen. Ana-Maria Crnogorcevic kehrt ins Nationalteam zurück.

16.10.2023