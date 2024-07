Wegen Selfie-Jäger: Ordner grätsch Morata um Wieder will ein Fan auf den Rasen zu den Spielern gelangen. Beim Versuch, das zu verhindern, erwischt ein Ordner den spanischen Captain Morata am Bein. 10.07.2024

Ein Flitzer hat unmittelbar nach dem EM-Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich für einen schmerzhaften Zusammenstoss eines Ordners mit dem spanischen Kapitän Álvaro Morata gesorgt. Der Mann rannte nach dem 2:1 der Spanier am Dienstagabend in München auf die jubelnden Spieler zu.

Ein Ordner des spanischen Teams versuchte, dazwischenzugehen und erwischte Morata von hinten am Bein. Der 31-Jährige hatte beim Feiern im Anschluss sichtbar Schmerzen am Knie und wurde von Teamkollegen in den Arm genommen.

El de seguridad se ha cargado a Morata. pic.twitter.com/HAzaCNjcKu — Ibai (@IbaiLlanos) July 9, 2024

«Das war schmerzhaft»

«Er ist mit einem unserer Security-Leute zusammengeprallt. Das war schmerzhaft», schilderte Moratas Teamkollege Rodri später. «Aber ich glaube, es ist nicht so schlimm.» Auch Trainer Luis de la Fuente ging nicht davon aus, dass der Zwischenfall schwerere Folgen für seinen Captain, der bei der AC Milan gehandelt wird, hat. «Aber wir müssen morgen abwarten», sagte er am späten Dienstagabend. Teamarzt Oscar Luis Celeda bestätigte, dass es Morata am Knie erwischte.

Selfie-Jäger bei der EM ein Ärgernis

Bereits während des Spiels war ein Flitzer auf den Rasen gelangt. Offensichtlich, um mit dem französischen Starspieler Kylian Mbappé ein gemeinsames Handyfoto zu machen.

Eine ähnliche Szene wie bei Morata ereignete sich beim Spiel zwischen Portugal und der Türkei, als Stürmer Gonçalo Ramos die Folgen ungebetener Gäste auf dem Rasen unsanft zu spüren bekam. Der 23-Jährige von Paris Saint-Germain wurde nach dem Abpfiff von einem ausrutschenden Ordner umgerannt, der einem Fan hinterherlief.

DPA/SB10