Ist Toni Kroos der Schlüssel zum Erfolg? Imago

Im Eröffnungsspiel der EM 2024 trifft Deutschland in München auf Schottland. blue Sport Kommentator Marko Vucur nimmt die beiden Schweizer Gruppengegner unter die Lupe.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Die Schweiz trifft an der EM der Reihe nach auf Ungarn, Schottland und Deutschland. Ehe die Nati am Samstag (15.00 Uhr) erstmals im Einsatz steht, kommt es am Freitagabend (21.00 Uhr) zum Aufeinandertreffen der Schweizer Gruppengegner Deutschland und Schottland. blue Sport Kommentator Marko Vucur stellt die Schlüsselspieler vor und erläutert die Stärken und Schwächen der beiden Teams.

«Deutschland ist Gruppenfavorit»

Deutschland hat «eine unglaublich stark besetzte Mannschaft», dennoch sticht ein Mann besonders heraus: Rückkehrer Toni Kroos, der mit Real Madrid gerade seinen 6. Champions-League-Titel gewonnen hat. «Er ist brutal gut in Form. Es gibt wahrscheinlich keinen Spieler auf diesem Planeten, der ein Spiel so gut kontrollieren kann wie Toni Kroos», gerät Vucur ins Schwärmen. Und auch wenn Deutschland bei den letzten Endrunden nicht überzeugen konnte, sieht er die Nagelsmann-Truppe im Vorteil. «Mit der Qualität und den Heimfans im Rücken, sehe ich die Deutschen als Favorit in der Gruppe.»

«Schottland ist auf den ersten Blick nicht so sexy, aber …»

«Die gute Stimmung mit den sympathischen Schottland-Fans ist vorprogrammiert», ist sich Vucur sicher. Aber es stecke auch Qualität im Team, was man vielleicht erst auf den zweiten Blick sehe. Linksverteidiger Andrew Robertson ist beispielsweise der Verteidiger mit den meisten Assists in der Geschichte der Premier League. «Die Schotten werden sich treu bleiben und sie werden versuchen mit einer aggressiven Defensive und viel Laufarbeit aufzutrumpfen. Vorne fehlt ihnen aber die absolute Top-Qualität. Deshalb sehe ich Schottland als schwächstes Team der Gruppe.»

