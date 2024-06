Ronaldo und der Schweizer Schiri Sandro Schärer geraten aneinander

Cristiano Ronaldo und Schiedsrichter Sandro Schärer geraten aneinander 27.06.2024

Cristiano Ronaldo bleibt auch im dritten EM-Gruppenspiel ohne Torerfolg. Weil er gegen Georgien keinen Penalty erhält, gerät der Superstar auch noch mit dem Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer aneinander.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Portugal hat sich trotz einer 0:2-Niederlage gegen Aussenseiter Georgien als Gruppenerster für die Achtelfinals der EM qualifiziert.

Unzufrieden ist jedoch Superstar Cristiano Ronaldo. Der Rekordstürmer ist nach drei Gruppenspielen noch ohne Torerfolg.

Bei einer strittigen Szene im Strafraum will Ronaldo einen Penalty und protestiert danach so heftig, dass ihm Schiedsrichter Sandro Schärer die Gelbe Karte zeigt. Mehr anzeigen

Die Europameisterschaft läuft noch nicht nach dem Gusto von Superstar Cristiano Ronaldo. Weil Portugal nach zwei Siegen bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist, schont Trainer Roberto Martinez den Grossteil seiner Stammspieler. Doch der 39-jährige Cristiano Ronaldo steht wie schon in den ersten beiden Spielen in der Startelf. Der Stürmerstar ist nämlich noch ohne Tor und will gegen Aussenseiter Georgien endlich selbst treffen.

Doch es kommt alles anders. Die Georgier schlagen Portugal mit 2:0 und qualifizieren sich sensationell für die Achtelfinals. Ronaldo hingegen bleibt ohne Torerfolg. Sein Frust entlädt sich bereits in der 28. Spielminute: Nach einer Flanke steht der Stürmer im Strafraum, kommt aber nicht an den Ball, weil er klar am Trikot zurückgehalten wird. Schiedsrichter Sandro Schärer lässt weiterspielen – auch das VAR-Team um Fedayi San greift nicht ein.

Das sorgt bei Ronaldo für so viel Unverständnis, dass der entsetzt reklamiert. Solange, bis der Schweizer Unparteiische genug gesehen hat und dem Superstar die gelbe Karte zeigt. Es ist immerhin eine gelbe Karte ohne Folgen. Im Achtelfinale gegen Slowenien wird Ronaldo damit erneut mit von der Partie sein. Vielleicht gelingt ihm dann ja sein erstes Tor.