«Schlimmer wird's nicht mal, wenn Artur Jorge mit Schnauz zurückkehrt»

Die Nati enttäuscht auch im letzten EM-Qualispiel und belegt am Ende nur den zweiten Gruppenplatz. Keystone

Mit einem 0:1 in Rumänien verpasst die Schweizer Nati einen versöhnlichen EM-Quali-Abschluss. Der Frust sitzt insbesondere bei den Fans tief. Murat Yakin geniesst gar kein Vertrauen mehr.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Nati belegt nach einer Niederlage in Rumänien am Ende den zweiten Gruppenplatz in der EM-Qualifikation.

Viele Fans sind nach diesem Auftritt enttäuscht. Für viele ist Murat Yakin der grösste Sündenbock.

In den sozialen Medien verschaffen die Fans ihrem Frust Luft. Darunter sind auch einige Kommentare der Sparte «Galgenhumor». Mehr anzeigen

So glorreich die EM-Kampagne für die Schweiz begonnen hatte, so traurig ging sie zu Ende. Das Team von Murat Yakin mühte sich von Remis zu Remis. Am Dienstagabend setzte es zum Höhepunkt der Baisse auch noch eine 0:1-Niederlage in Rumänien ab.

Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann Nati-Trainer Murat Yakin seinen Schreibtisch räumen muss. Zwar hat er das Ziel, sich für die Euro zu qualifizieren, erreicht und dennoch hat man sich aus Schweizer Sicht ganz einfach mehr versprochen.

Entsprechend gross ist auch der Frust bei den Fans nach der Niederlage in Rumänien. Der Geduldsfaden mit Yakin als Trainer ist zu Ende. Nachfolgend einige der besten Kommentare in den sozialen Medien.

«#YakinOut»

«Wie kann Yakin immer noch davon sprechen, die Gruppe dominiert zu haben, wenn man am Ende fünf Punkte Rückstand auf Rumänien hat?»

«Wenn man sich an die ausgezeichneten 85 ersten Minuten im Hinspiel gegen Rumänien zurückerinnert, dann sieht man den Zerfall seither. In wenigen Monaten. Einfach nur krass.»

«Schlimmer wird es nicht einmal, wenn Artur Jorge mitsamt Schnauz zurückkehrt.»

«Immerhin ist unsere Nati im Schönreden Europameister.»

«Ich stecke mal so viel Aufwand in diesen Kommentar wie unsere Nati auf den Platz: Das war Arbeitsverweigerung!»

«Ganz schwache Leistung. Unter Hitzfeld ging es vorwärts. Unter Petkovic ging es vorwärts. Jetzt geht es nur noch abwärts. Ein Schämer.»

«Immerhin gibt es für die Gruppenauslosung keinen Topf 5.»

«Gratulation zu gar nichts. In dieser Gruppe Zweiter zu werden, ist einfach nur peinlich. Mit solchen Leistungen wird es auch an der Euro keinen Sieg geben. Aber in der Kategorie «grosse Klappe» reichts zum Europameistertitel.»

«Wie gewisse Spieler sich benommen haben, weil sie mit dem Trainer nicht einverstanden sind, ist eine Frechheit. Nicht nur Yakin ist das Problem.»

Das sagt blue Sport Chefredaktor Andreas Böni