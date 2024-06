Todesdrama um schottische Fan-Legende

Schottland-Fans erzählen: «Er lag am Morgen einfach tot im Bett» Ein tragisches Ereignis trübt die euphorische Stimmung unter den Schottland-Fans. Einer ihrer treusten Fans ist in der Nacht auf Montag im Hotel in Frankfurt verstorben. 18.06.2024

Die sonst so lebenslustigen schottischen Fans Walter und Pat sind traurig. Wenige Stunden nach dem 1:5 gegen Deutschland wurde ihr Kumpel Colin King tot im Bett aufgefunden. Heute gegen die Schweiz wollen die Schotten die verstorbene Fan-Legende ehren.

Michael Wegmann (Text), Julian Barnard (Video) aus Stuttgart Michael Wegmann

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Beim Eröffnungsspiel gegen Deutschland waren die schottischen Fans Walter und Pat noch mit ihrem Freund Colin King im Stadion. Wenige Stunden später war dieser tot.

Colin King war – wie Pat und Walter – eine schottische Fan-Legende. Geschätzt und geliebt in der Kurve. «Wir sind unendlich traurig. Colin war so ein geselliger Typ», sagt Pat zu blue Sport.

Heute Abend im Spiel gegen die Schweiz wollen die schottischen Fans in der 4. Minute während einer Minute dem verstorbenen Kollegen Tribut zollen und applaudieren. «Colin hat diese grosse Bühne verdient, sagen Walter und Pat. Mehr anzeigen

Walter (65) aus Glasgow und Pat (73) aus Edinburgh lieben Bier und Fussball. Viel Bier und viel Fussball. Seit 1970 begleiten sie die schottische Nationalmannschaft durch die Fussballwelt. In 54 Ländern haben sie zusammen mit ihren Freunden vom «Tartan Army»-Fanklub mit der schottischen Nationalmannschaft gejubelt und gelitten.

Schweiz gegen Schottland? Für die beiden Schotten nichts Neues. Sie waren in allen neun Aufeinandertreffen seit 1982 im Stadion. «Das Highlight war das 2:2 in der Qualifikation für die EM 1992 im Wankdorf. Wir haben uns dann für die Euro qualifiziert», sagt Walter und lacht. Die Nati um Hermann, Chapuisat & Co. hat daraufhin die Quali verpasst.

«Er war noch mit uns zusammen im Stadion»

Walter und Pat sind zwei gesellige Typen. Sie lachen gern. Dieses ist ihnen am Morgen nach dem Spiel gegen Deutschland vergangen. Nicht die 1:5-Packung liegt ihnen auf dem Magen, der Frust darüber ist längst weggespült. Sie haben eben erfahren, dass ihr guter Freund Colin King in der Nacht nach dem Eröffnungsspiel verstorben ist.

Colin King ist nach dem 1:5 in Stuttgart eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Facebook

«Er war noch mit uns zusammen im Stadion, am Morgen ist Colin dann einfach nicht mehr aufgewacht. Er lag einfach tot im Bett», sagt Walter. Pat meint: «Wir sind unendlich traurig. Colin war so ein geselliger Typ.»

Colin King war – wie Pat und Walter – eine schottische Fan-Legende. Geschätzt und geliebt in der Kurve. Deshalb hoffen seine beiden Kumpels, dass er einen schönen Abschied bekommt. «Wir glauben, dass die schottischen Fans im Spiel gegen die Schweiz ihm zu Ehren etwas organisieren werden», sagt Pat.

Walter sagt: «Im Facebook hat Colins Familie bereits einen Aufruf gestartet. Die Fans wollen ihm in der vierten Minute des Spiels während einer Minute applaudieren. Das wäre eine schöne Geste.» Die beiden sind sich einig: «Colin hat diese grosse Bühne verdient!»

Erst wollen Walter und Pat klatschen und trauern – nach 90 Minuten dann aber wieder richtig feiern. «Wir werden gewinnen», sind sie sicher.

