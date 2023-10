Robert Breiter, Generalsekretär des SFV, spricht an einer Medienkonferenz zu den aktuellen Entwicklungen in Israel anlässlich des abgesagten EM-Qualifikationsspiels der Schweizer Nati. Keystone

Das für Donnerstag geplante EM-Qualifikationsspiel Israel – Schweiz muss auf ein noch unbekanntes Datum verschoben werden. SFV-Generalsekretär Robert Breiter äussert sich an einer Medienkonferenz zum UEFA-Entscheid.

Die Eskalation im Nahost-Konflikt hat auch Folgen für den Sport. Länderspiele und Europacup-Spiele finden in Israel vorerst nicht statt. So wird das EM-Qualispiel zwischen Israel und der Schweiz vom nächsten Donnerstag nicht stattfinden.

Das Programm des Schweizer Nationalteams ändert sich durch den UEFA-Entscheid. Der ab Montag geplante Zusammenzug beginnt erst am Mittwoch. Auch das öffentliche Training auf dem GC-Campus in Niederhasli wird am Mittwoch (16.30 Uhr) durchgeführt. Am Sonntag (18.00 Uhr) bestreitet die Schweiz in St. Gallen das EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus.

SFV-Generalsekretär Robert Breiter gibt sich an einer Medienkonferenz «schockiert und tief traurig über die Ereignisse in Israel». Beim Schweizerischen Fussballverband habe man vollstes Verständnis für den Entscheid der UEFA, das Spiel vom Donnerstag zu verschieben. An ein Fussballspiel in Israel sei aktuell nicht zu denken.

Wann wird das Israel-Spiel nachgeholt?

Laut Breiter will die UEFA möglichst rasch entscheiden, wann das Spiel über die Bühne gehen soll. Knackpunkt könnte das Spiel zwischen Kosovo und Israel sein, das auf diesen Sonntag geplant ist. Noch ist unklar, ob diese Partie wie geplant stattfinden kann.

«Wenn nur unser Spiel betroffen ist, dann wird wohl versucht, es im November nachzuholen», sagt der SFV-Generalsekretär. Dann spielt die Schweiz ihre planmässig letzten Quali-Spiele gegen Kosovo und Rumänien. Falls auch die Partie zwischen Kosovo und Israel verschoben werden muss, wäre es allerdings ein Ding der Unmöglichkeit, so viele Spiele in einer so kurzen Zeit auszutragen.

«Die UEFA muss entscheiden», sagt Breiter. Stand heute habe der europäische Fussballverband aber auch noch keine Lösung bereit.