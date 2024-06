Rooney, Ibra und Ronaldo können einpacken – Xherdan Shaqiri schreibt Geschichte

Andreas Böni: «Xherdan Shaqiri ist einfach ein Phänomen» 19.06.2024

Mit seinem Prachtstor gegen Schottland macht sich Xherdan Shaqiri zum ersten und womöglich einzigen Spieler in Europa, der bei jedem der letzten sechs grossen Turnier mindestens einmal trifft. Die Fussball-Welt staunt.

Patrick Lämmle & Luca Betschart Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri erzielt gegen Schottland sein insgesamt 10. Tor an einer Endrunde (WM und EM). Seit der WM 2014 in Brasilien hat der 32-Jährige an jedem grossen Turnier zumindest einmal getroffen – Rekord!

«Das ist schon speziell», sagt der 32-Jährige auf die eindrücklichen Zahlen angesprochen. «Ich bin stolz darauf, in jedem Turnier getroffen zu haben.»

Das neuerliche Traumtor versetzt die Fussball-Welt in Staunen und die Reaktionen in den sozialen Netzwerken lassen nicht lange auf sich warten. Mehr anzeigen

2014 der Hattrick gegen Honduras, 2016 der Fallrückzieher gegen die Polen, 2018 der Siegtreffer gegen Serbien, 2021 insgesamt drei Tore gegen Spanien und die Türkei, 2022 in Katar der Treffer gegen Serbien und nun 2024 der Knaller gegen Schottland – wenn es zählt, ist Xherdan Shaqiri zur Stelle.

Als bisher einziger Spieler schafft er das Kunststück, sich in allen letzten drei EMs und WMs unter die Torschützen zu reihen. Damit zieht er sogar an Cristiano Ronaldo vorbei, der im aktuellen Turnier noch auf einen Torerfolg wartet. «Das ist schon speziell», freut sich der 32-Jährige nach dem Schottland-Spiel. «Ich bin stolz darauf, in jedem Turnier getroffen zu haben. Ich bin immer stolz, wenn ich für die Schweiz auf dem Platz stehe und dieses Trikot anziehe. Ich glaube, das sieht man auch.»

Shaqiri: «Jetzt wollen wir die Deutschen ärgern» Xherdan Shaqiri erzielt gegen Schottland das 1:1. Hier hörst du, was er zu seinem Traumtor sagt und was als Nächstes kommen soll. 19.06.2024

Dank des Geniestreichs gegen Schottland hat Shaqiri nun fünf Treffer an einer EM und fünf Treffer an einer WM erzielt. Das haben vor ihm nur Michele Platini, Jürgen Klinsmann, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Cristiano Ronald und Romelu Lukaku vollbracht. Mit seinen zehn Kisten an Endrunden übertrifft der Alpen-Messi Spieler wie Alan Shearer (9), Wayne Rooney (7), Raul oder Zlatan Ibrahimovic (beide 6).

Ob die Teamkollegen, der Trainer, die Journalisten oder die Fans – Shaqiri lässt die Fussball-Welt einmal mehr staunen. «Dieser Mann ist ein Phänomen», stellt etwa blue Sport Chefredaktor Andreas Böni fest – und reiht sich damit unter die zahlreichen Shaqiri-Bewunderer. Das zeigen die Reaktionen in den sozialen Netzwerken:

6 - Xherdan Shaqiri ist der einzige europäische Spieler, der bei jedem der letzten sechs großen internationalen Turniere (WM und EM seit 2014) ein Tor erzielt hat. Held. #EURO2024 #SCOSUI pic.twitter.com/zk8FARARP4 — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

Shaqiri when he plays tournament football for Switzerland.. pic.twitter.com/q1QLAjkdLK — Not Match of the Day (@NOT_MOTD) June 19, 2024

5 + 5 - Xherdan Shaqiri ist nach Michel Platini, Jürgen Klinsmann, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo und Romelu Lukaku der siebte Spieler mit mehr jeweils 5+ Toren bei der EURO und 5+ Toren bei Weltmeisterschaften. Poesie. #SCOSUI #EURO2024 https://t.co/3gwcqYSjhn — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

3 - Nur 5 Spieler erzielten bei großen Turnieren (EM und WM seit 1966) mehr Treffer aus der Distanz als der Schweizer Xherdan Shaqiri (3):



Rivellino 5

Diego Forlan 4

Lothar Matthäus 4

Lionel Messi 4

Michel Platini 4



Elite. #EURO2024 #SCOSUI pic.twitter.com/C3yASLrgLp — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024

Xherdan Shaqiri (10) has scored more major tournament goals (World Cup + Euros) than:



Eusébio: 9

Alan Shearer: 9

Patrick Kluivert: 8

Wayne Rooney: 7

Raul: 6

Zlatan Ibrahimovic: 6



👑👑👑👑#Euro2024 #SCOSUI pic.twitter.com/byUmMlfF8i — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 19, 2024

xherdan shaqiri taucht alle zwei jahre auf internationalen turnieren auf, knallt absolute banger buden und verschwindet dann wieder, the streets won’t forget — Rheuma Kai Jr. (@kai_rheuma) June 19, 2024

Die Schweiz reißt nie was, aber Shaqiri hat in meiner Erinnerung seit 1996 jedesmal das schönste Turniertor gemacht. Trotzdem würde ich auch glauben, dass er 24 ist. — Onkel Dagobert (@Dagobert95) June 19, 2024

Shaqiri spawnt wirklich vor jedem Turnier für die Schweiz und ballert dann jedes Mal die übelsten Traumtore — NiklasNeo (@niklasneo) June 19, 2024

Es weiß gefühlt keiner, wo Shaqiri spielt, aber, man weiß, dass er alle 2 Jahre (sei es WM oder EM) nur Traumtore erzielt.



Was ein Typ haha. — Firat Ay (@bvb96fan) June 19, 2024

#Shaqiri ist wie Ochoa: Alle 2️⃣ Jahre taucht das Kraftpaket aus der Schweiz aus dem Nichts bei einem großen Turnier auf und liefert bockstark ab! 🤣🇨🇭 Er ist der einzige Spieler, der bei den letzten drei EM- sowie WM-Turnieren mindestens ein Tor erzielen konnte. 😳💪 #SCOSUI pic.twitter.com/SS28LJ9LpU — ran (@ransport) June 20, 2024

Shaqiri bei jeder EM und WM pic.twitter.com/9XoESxtDyW — Ali | 🇧🇪🇩🇪 (@AIiBVB) June 19, 2024

Da ist das obligatorische Traumtor von Shaqiri & jetzt wird er wieder für die nächsten 2 Jahre verschwinden #euro2024 — FOKUS Fabienne (@FabienneXIII) June 19, 2024

Ein Turnier ist erst ein Turnier, wenn Xherdan Shaqiri ein völlig absurdes Traumtor geschossen hat. #SCOSUI — Felix Haselsteiner (@FelixHa18) June 19, 2024

Dass Shaqiri bei einer EM ein Traumtor schießt, hat mehr Tradition als RB Leipzig — Basti (@basti_fortuna) June 19, 2024

3 - Xherdan Shaqiri ist der erste Schweizer, der in drei verschiedenen EM-Endrunden ein Tor erzielt (2016, 2020, 2024). Shaq. #SCOSUI #EURO2024 pic.twitter.com/uJW3UxqVSS — OptaFranz (@OptaFranz) June 19, 2024