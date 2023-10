Dosenöffner für Spanien: Alvaro Morata brach nach 74 Minuten mit dem 1:0 für die Roja den Bann Imago

Schottland verpasst es, sich als erstes Team für die EM 2024 in Deutschland zu qualifizieren. Die Schotten unterliegen Spanien in Sevilla 0:2 und kassieren die erste Niederlage dieser Qualifikation.

Die Spanier hatten wie erwartet deutlich mehr Spielanteile und Ballbesitz, konnten die Feldüberlegenheit aber lange nicht in Tore ummünzen. Ferran Torres in der Anfangsphase und zweimal Alvaro Morata besassen die lange Zeit besten Chancen aufseiten der Iberer. Und Morata, der Stürmer von Atlético Madrid, konnte die fast 60'000 Zuschauerinnen und Zuschauer am spanischen Nationalfeiertag mit seinem Treffer in der 74. Minute schliesslich doch mit einem Sieg beschenken. Damit besitzt der Weltmeister von 2010 gute Chancen auf den Gruppensieg.

Ein sehenswerter Freistoss von Scott McTominay, der nach einer Stunde aus spitzem Winkel für die vermeintliche schottische Führung gesorgt hatte, wurde aufgrund einer Behinderung von Spaniens Torhüter Unai Simon aberkannt. Trotz der Niederlage, der ersten in dieser Kampagne, hat die Mannschaft von Steve Clarke ihr Schicksal in den zwei verbleibenden Spielen gegen Georgien und Norwegen, das gegen Zypern zu einem problemlosen 4:0-Sieg kam, in den eigenen Füssen.

Telegramme

Zypern – Norwegen 0:4 (0:1)

Larnaca. – SR Rumsas (LTU). – Tore: 33. Sörloth 0:1. 65. Haaland 0:2. 72. Haaland 0:3. 81. Aursnes 0:4.

Spanien – Schottland 2:0 (0:0)

Sevilla. – SR Gozubuyuk (NED). – Tore: 74. Morata 1:0. 86. Sancet 2:0.

sda