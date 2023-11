Stürmer sündigen wieder im Abschluss – sechs Schweizer ungenügend

Shaq mit einer Spitze gegen Xhaka: «Wir müssen bodenständig bleiben»

Xherdan Shaqiri schickt nach dem 0:1 in Rumänien eine kleine Spitze gegen Granit Xhaka, der 10 Siege in 10 Spielen forderte: «Wir müssen aufpassen, was wir sagen.»

21.11.2023