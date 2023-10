Trotz Dominanz gibt die Schweiz viele Punkte ab

Yakin: «Wir müssen auch mal ein knappes Resultat über die Runde bringen» Nati-Coach Murat Yakin fordert nach dem 3;3 gegen Belarus mehr Realitätssinn von seinem Team. 15.10.2023

Zum dritten Mal im siebten Spiel der EM-Qualifikation spielt die Schweiz nach Führung nur unentschieden. Die Punktverluste gegen scheinbar unterlegene Gegner müssen zu denken geben. Nati-Coach Murat Yakin

Kürzlich ermittelte FotMob, eine norwegische Firma, die eine Fussball-App betreibt, dass die Schweiz in der EM-Qualifikation mit gut 74 Prozent den höchsten Ballbesitz-Wert aller Teams aufweist. Tatsächlich treten die Schweizer in der aktuellen Kampagne meist dominant auf und drängen die Gegner in deren Hälfte. Auch im Heimspiel gegen Belarus kam sie auf einen Ballbesitzanteil von 70 Prozent.

Angesichts dieser Dominanz scheint es schier unfassbar, dass die Schweizer nicht nur schon drei Mal Punkte abgegeben, sondern auch bereits acht Gegentore kassiert haben. Nach dem Heimspiel gegen Rumänien (2:2 nach 2:0-Führung) konnte Nationaltrainer Murat Yakin noch von einem Ausrutscher sprechen. Nach dem Auswärtsspiel in Kosovo (2:2 nach 1:0- und 2:1-Führung) monierte er die fehlende Cleverness. Und nach dem 3:3 im Heimspiel gegen Belarus?

Nati-Trainer Yakin wiederholt sich

Bei Yakin tönte es ähnlich wie bei den Spielern: «Es ist schwierig zu erklären, was heute passiert ist, was in den letzten Spielen passiert ist», sagte der 49-Jährige, ehe allzu bekannte Formulierungen folgten. Man müsse bis zum Schluss konzentriert bleiben, immer an die Grenze gehen, sich nie zu sicher sein. Die Voten des Trainers wiederholen sich, weil sich das Geschehen auf dem Platz wiederholt. Zwar hat jede Partie ihren eigenen Charakter, und schreibt ihre eigene Geschichte, doch die Unkonzentriertheit bei den Schweizern wird zum Muster.

Yakin: «Verteidigen nicht clever genug» Nati-Coach Murat Yakin sieht sein Team trotz des glückhaften 3:3 gegen Belarus auf Kurs. Nur in Sachen Effizienz und Defensive müsse man noch zulegen, so Yakin. 15.10.2023

Einziger Lichtblick im Spiel gegen Belarus war die Aufholjagd nach dem Gegentreffer zum 1:3, der in der 84. Minute fiel und drei Minuten später durch den Video-Assistenten bestätigt wurde. «Wie wir ins Spiel zurückgekommen sind, war ein starkes Zeichen», sagte Yakin und fügte an: «Die Mannschaft lebt.» Auch hielt der Trainer fest, dass sein Team die Qualifikation für die EM noch immer in den eigenen Händen habe. Ein schwacher Trost nach dem eindrücklichen Start in die Kampagne mit sechs Punkten und 8:0-Toren in den ersten beiden Spielen.

Lange schien die Qualifikation für die EM-Endrunde in Deutschland trotz der Ausrutscher nicht in Gefahr. Sollte Israel im November jedoch nochmals in die Qualifikation eingreifen, darf sich die Schweiz jetzt keine Unkonzentriertheiten mehr erlauben.

Mehr Stimmen zum Spiel

Shaqiri: «Das ist inakzeptabel» Xherdan Shaqiri ist nach dem 3:3 zuhause gegen Belarus unzufrieden mit der Leistung. Jeder einzelne Spieler müsse sich steigern, fordert der Kreativspieler. 15.10.2023

Xhaka: «Es ist schwer, die letzten 30 Minuten zu erklären» Nati-Captain Granit Xhaka stimmt nach dem 3:3 gegen Belarus nicht alles pessimistisch. Immerhin stimme die Moral, so der neue Rekordspieler. 15.10.2023

Itten: «Es waren alle enttäuscht» Cedric Stürmer meint nach dem 3:3 gegen Belarus, die Enttäuschung in der Kabine sei gross gewesen. Der Stürmer will darauf aufbauen, dass man mit zwei späten Toren immerhin noch reagieren konnte. 15.10.2023

SDA/SB10