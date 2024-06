«Bei den Gesprächen habe ich gespürt, dass sie einen Plan mit mir haben und auf mich setzen. Deswegen war es am Ende leicht für mich, die Entscheidung zu fällen», so Rieder. Auch Trainer Sebastian Hoeness habe ihm versichert, er sehe grosses Potenzial in Rieder. Und zudem sei er so wieder näher an der Schweiz und der Familie, auch das sein ein Grund für den Wechsel gewesen.