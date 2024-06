Das Schweizer EM-Kader steht

Das 26-köpfige Schweizer Kader für die in einer Woche beginnende EM in Deutschland steht. Nationalcoach Murat Yakin strich als letzten Spieler Andi Zeqiri aus seiner Liste. Zeqiri werde dem Team auf Pikett zur Verfügung stehen, teilte der Schweizerische Fussballverband mit. Fabian Rieder und Ardon Jashari, zwei andere Wackelkandidaten, sind damit an der Endrunde dabei.

07.06.2024