Der in London geborene Kwadwo Duah spricht an der Pressekonferenz im Vorfeld der Partie gegen England über seine Rolle im Team, das Tor gegen Ungarn und er verrät, dass er am liebsten in Italien spielen würde.

Patrick Lämmle Patrick Lämmle

Kwadwo Duah spielt in Bulgarien bei Ludogorets, doch wie lange noch? Zwar läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2026, doch der 27-Jährige hat höhere Ziele. Darauf angesprochen, ob sein Tor alles verändert habe für die Schweiz, meint er: «Für mich ja. Es war ein grosser Moment für mich und meine Familie.» Und natürlich sei der Treffer auch wichtig für die Schweiz gewesen.

Verändert hat sich vor allem auch sein Bekanntheitsgrad und das Interesse an seiner Person. Träumt er jetzt von einer grösseren Liga? «Ich habe schon immer geträumt, dass ich in einer Top-5-Liga spielen kann, am liebsten in Italien», so Duah.

An der Pressekonferenz spricht Duah unter anderem auch über seinen ersten Kontakt mit Murat Yakin, die Führungsspieler Manuel Akanji und Granit Xhaka und über sein Verhältnis zu Breel Embolo, der auf der gleichen Position spielt wie er. Und er vergleicht die Traumtore von Shaqiri und Bellingham.

