Die Chancen, dass wir die Schweiz an der Euro in Deutschland sehen, stehen immer noch gut. Die Chancen, dass wir die Schweiz an der Euro in Deutschland sehen, stehen immer noch gut.

Gut acht Monate vor EM-Beginn wird es für Fussballfans ernst: Ab heute gibt es Ticket für das Turnier in Deutschland. Grund zur Eile gibt es in der gut dreiwöchigen Bewerbungsphase aber nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagnachmittag startet die erste Verkaufsphase für Tickets für die Euro 2024 in Deutschland.

Die Preise für die Tickets bewegen sich zwischen 30 und 1000 Franken.

Garantien für ein Ticket gibt es keine. Am Ende ist auch immer noch Losglück entscheidend, ob man die gewünschten Karten bekommt. Mehr anzeigen

Heute ab 14 Uhr beginnt auf der Internetseite der UEFA die erste Ticket-Bewerbungsphase für das Turnier mit insgesamt 24 Teilnehmern. Die Preise reichen von gut 30 bis 1000 Fragen. Die wichtigsten Fragen vor der ersten Phase:

Wie bekomme ich Tickets?

Der Verkauf und die Verlosung laufen ausschliesslich über die offizielle EM-Homepage. Fans konnten sich hier bereits vorregistrieren, können dies aber auch vor einer Bewerbung noch erledigen. Ab Dienstag und bis 26. Oktober sind in der ersten Phase Bewerbungen für alle 51 Spiele möglich. Die einzige Einschränkung: Interessierte können nur für eine Partie pro Tag Karten erwerben. Wie bei der WM in Katar wird es die Tickets ausschliesslich digital geben – und nicht mehr wie früher auf Papier.

Wann sich Fans in dem angegebenen Zeitraum bewerben, ist egal. Die UEFA verspricht «eine faire und transparente Verlosung» für den Fall, dass es mehr Bewerbungen gibt als die 1,2 Millionen in dieser Phase verfügbaren Tickets. Davon ist angesichts des grossen Interesses schwer auszugehen. Fans können insofern ihr Glück also nur selbst beeinflussen, als sie eine Bewerbung einschicken. Danach sind sie auch vom Losglück abhängig. Ein Ticket einfach zu kaufen, ist nicht möglich.

Wann habe ich die Chance auf welche Tickets?

Die beste Chance dürfte sich in der ab Dienstag beginnenden ersten Phase bieten, da das grösste Kontingent an Karten verkauft wird. Der Nachteil in dieser Phase: Abgesehen von Gastgeber Deutschland wissen Interessierte nicht, auf welche Spiele sie sich bewerben. Das steht zum Grossteil erst nach der Auslosung am 2. Dezember fest. Danach soll es eine weitere Ticketphase geben, die sich vor allem an Fans der qualifizierten Nationen richtet. In dieser Phase sollen rund eine Million Karten auf den Markt kommen.

Weitere Phasen folgen nach den Playoffs im März – hier werden die drei verbleibenden Teilnehmer ermittelt – und kurz vor dem Turnier im «Last-Minute-Verkauf» sowie im Turnierverlauf für die K.o.-Runde.

Was kosten die Tickets?

Die günstigsten Tickets gibt es für rund 30 Franken in der Vorrunde. Ausnahme ist das Eröffnungsspiel in München, bei dem es am 14. Juni Karten ab 50 Franken gibt. Ab dem Achtelfinale wird es in allen Kategorien teurer. In der teuersten kostet ein normales Gruppenspielticket mindestens 200 Franken, im Finale am 14. Juli im Berliner Olympiastadion 1000 Franken. Die Preise sind im Turnierverlauf gestaffelt und werden mit jeder K.o.-Runde teurer.

Sind Tickets personalisiert? Kann man sie zurückgeben?

Die Tickets sind zunächst auf den Besteller personalisiert. Dieser kann Bestellungen auf seinen Namen für insgesamt vier Personen aufgeben. Die Namen seiner «Gäste» muss er erst später in einer entsprechenden App benennen – bei der erfolgreichen Bewerbung für mehrere Spiele können die Gäste von Partie zu Partie variieren. Die UEFA will eine Rückgabe zum Einkaufspreis über die offiziellen Kanäle ermöglichen. Der befürchtete Schwarzmarkt soll so bekämpft werden.

Was ist mit Kindern?

Kinder brauchen grundsätzlich Tickets. Davon sind auch Babys oder Kleinkinder, die theoretisch auf dem Schoss der Eltern sitzen könnten, nicht ausgenommen. «Alle Kinder benötigen unabhängig ihres Alters ein gültiges Ticket und bekommen somit einen Sitzplatz zugeteilt», heisst es dazu von der UEFA. Die Ticketpreise sind anders als in den internationalen Ligen nicht in Vollzahler und ermässigt unterteilt.

Für jedes Spiel werden Karten für Fans mit Behinderung bereitgestellt. «Diese Tickets werden in der günstigsten Kategorie angeboten, unabhängig davon, wo sich die barrierefreien Plätze im Stadion befinden», schrieben die Organisatoren. Zudem kann eine Freikarte für eine Begleitperson beantragt werden. Stehplätze gibt es bei der EM nicht.

Aussprache zwischen Yakin und Xhaka – «Es war unnötig, die Kritik öffentlich anzubringen» Murat Yakin äussert sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Andorra zur Kritik von Granit Xhaka. 12.09.2023

dpa / mar