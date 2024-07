Nati-Stars müssen jeden Morgen zum Speicheltest Pierluigi Tami spricht beim «Heimspiel bei der Nati» über die Ernährung bei der Nati und Kontrollen, die fast täglich stattfinden. 02.07.2024

Die Ernährung wurde in der Nati lange Zeit vernachlässigt. Inzwischen wird akribisch auf den Speiseplan geachtet. Dies sei ein wichtiger Grund, warum man auch nach vier Spielen nur so vor Energie strotze, verrät Nati-Direktor Pierluigi Tami im «Heimspiel bei der Nati» bei blue Sport.

Nach dem grandiosen Sieg gegen Italien gab es für die Nati-Spieler Pizza. Wahlweise auch Kebab. Breel Embolo hat für seine Kollegen das Fast-Food-Event organisiert. Der erste Döner seit 30 Tagen. Bei einigen Spielern waren es sogar zwei, wie Xhaka mit einem Lächeln an der letzten Pressekonferenz verriet.

Es war eine Ausnahme, eine Belohnung eben. Denn seit dem vergangenen Jahr wird akribisch auf die Ernährung der Nati-Kicker geachtet. Der SFV holte zwei Ernährungsberater und einen weiteren Koch ins Team, alles Spanier. Diese schauen, dass sich die Schweizer ausgeglichen und gesund ernähren. Vor allem aber wird individuell auf die Bedürfnisse und den körperlichen Zustand der Spieler Rücksicht genommen.

Jeder Spieler muss am Morgen zum Speicheltest

Damit das möglich ist, müssen die Fussballer jeden Morgen zum Speicheltest antraben. «So sehen wir, wie gut sich die Spieler erholt haben und ob es Integratoren oder Hydrationen braucht», erklärt Nati-Direktor Pierluigi Tami im Fussball-Talk «Heimspiel bei der Nati». «Das wird heute wirklich sehr akribisch kontrolliert.»

Es geht also nicht bloss darum, sich gesund und ausgeglichen zu ernähren, sondern jedem das zu geben, was er eben braucht. In der Regel darf man aber schon davon ausgehen, dass Fastfood im Nati-Camp nicht auf die Speiseliste kommt. Stattdessen findet man da eher Süsskartoffeln, Vollreis oder Quinoa.

Diesen strikten Ernährungsplan sind sich viele Spieler von ihren Klubs schon gewöhnt. Der SFV war diesbezüglich etwas im Verzug. Doch durch den Trainerwechsel hatte der Verband andere Pendenzen auf dem Tisch, die etwas mehr Priorität hatten.

Die Schweizer Spieler feiern ihren Viertelfinal-Einzug erst auf dem Platz, dann mit Pizza und Kebab. Imago

Als in Katar die Tanks leer waren

Inzwischen hat sich der strenge Speiseplan mehr als ausbezahlt. Die Nati-Spieler strotzen nur so vor Kraft. Das war an der letzten WM in Katar noch ganz anders, wie Tami verrät: «Wir haben da gemerkt, dass den Spielern die Energie ausging.» Beim bitteren 1:6 im Achtelfinal gegen Portugal waren die Tanks leer.

Nicht so in Deutschland. «Alle Spieler sind gesund, wir haben keine Verletzungen. Die Beine und der Kopf funktionieren», sagt Tami. Trainer Murat Yakin kann auch gegen England aus dem Vollen schöpfen. Ob es bei einem weiteren Sieg dann nochmal Kebab gibt? Die SFV-Ernährungsberater würden wahrscheinlich davon abraten.

