Wurde Deutschland hier der mögliche Halbfinal-Einzug geklaut?

Die Deutschen stinksauer: War das ein Penalty? Deutschland hadert in der Nachspielzeit des EM-Viertelfinals gegen Spanien mit Schiedsrichter Anthony Taylor. Nach einem Schuss von Musiala bleibt ihnen ein Hands-Penalty verwehrt – zurecht? 05.07.2024

Die Deutschen sind stinksauer. Grund ist eine Szene in der Verlängerung, die aus ihrer Sicht klar Elfmeter hätte geben müssen. Wie beurteilen Schiedsrichter-Experten das Handspiel?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der 106. Minute kommt es beim Viertelfinal zwischen Deutschland und Spanien zu einer heiss diskutierten Szene.

Der Ball fliegt im Strafraum an den Arm von Marc Cucurella. Die Deutschen fordern vehement einen Elfmeter, doch die Pfeife von Schiedsrichter Anthony Taylor bleibt stumm.

Die Schiedsrichter-Experten sind sich diesbezüglich uneinig, die Fans allerdings haben eine klare Haltung. Mehr anzeigen

Was war dieser Viertelfinal zwischen Deutschland und Spanien für ein Thriller? Erst rettet Florian Wirtz die Gastgeber in der 89. Minute in die Verlängerung. Dort wiederum gelingt den Spaniern in der 119. Minute das siegbringende 2:1. Deutschland ist raus. Das Sommermärchen vorbei.

Umso ärgerlicher ist das Ganze für die Deutschen, weil sie über weite Strecken wirklich die bessere Mannschaft waren. Und dann war da auch noch die äusserst strittige Szene in der 106. Minute. Jamal Musiala schiesst Marc Cucurella den Ball aus rund 20 Metern an die Hand. Sofort protestieren sämtliche deutschen Spieler heftig und fordern einen Elfmeter. Schiedsrichter Anthony Taylor aber lässt weiterlaufen, auch der VAR greift nicht ein.

«Cucurella versucht auch den Arm ranzuziehen und am Ende ist er unten. Alles ok.»

In der Wiederholung wird sofort ersichtlich, dass der Ball ganz klar an den Unterarm von Cucurella fliegt. Aus Sicht von SRF-Schiedsrichter Sascha Amhof aber richtig, hier weiterzuspielen. «Es ist ein Schuss aufs Tor, da gilt grundsätzlich ein strengerer Massstab. Cucurella versucht auch den Arm ranzuziehen und am Ende ist er unten. Alles ok.»

Etwas anders beurteilt Bild-Schiedsrichter Torsten Kinhöfer die Situation: «Für mich war es eher Elfmeter, weil die Hand klar raus war. Aber für Taylor war es eine natürliche Bewegung. Es ist schade, wenn so eine Szene das Spiel entschieden hätte.»

Fans sind ausser sich vor Wut

Sehr viel emotionaler wird die Szene natürlich von den deutschen Fans beurteilt. «Sorry, sperrt mich, verspottet mich, widerlegt mich, aber das ist ein fucking Skandal und der VAR und die UEFA sollten sich schämen. Ihr seid nichts weiter als Clowns», schreibt ein erboster User auf X unter dem Hashtag «Skandal», der innert Minuten in die Trends rutscht.

«VAR meldet sich sonst bei jedem Furz, gegen Dänemark löst ein Fingernagel Elfmeter aus und das schaut sich der Schiri nicht mal an? Absoluter Skandal», schreibt ein weiterer Fan. Die hitzigsten Reaktionen.

Sorry. Sperrt mich, verspottet mich, widerlegt mich, aber das ist ein fucking Skandal und der VAR und die UEFA sollten sich schämen. Ihr seid nichts weiter als CLOWNS! 🤡 pic.twitter.com/YNz5iWs9xn — Vorwärts Westend! (@V_WESTEND) July 5, 2024

Spaniens 12. Mann 🤡🤡🤡🤡

Ich kann verlieren, aber nicht so.

Absolut lächerlich wie es da kein 11m gibt das ist ein Skandal.#GERESP pic.twitter.com/Tet9CsS4b2 — Lafonate (@LafonateBVB) July 5, 2024

VAR meldet sich sonst bei jedem Furz, gegen Dänemark löst ein Fingernagel Elfmeter aus und das schaut sich der Schiri nicht mal an? Absoluter Skandal. #ESPGER pic.twitter.com/UD1ZmpSFKw — Domtendo (@Domtendo) July 5, 2024

Wir fliegen raus wegen einer unfassbaren Skandal Entscheidung.



Ein Elfmeter den es zu 100% hätte geben müssen, es tut so unfassbar weh weil es diese Mannschaft einfach nicht verdient hat. Gekämpft bis zum Ende & alles reingehauen, ich bin trotzdem stolz auf euch Männer.🇩🇪 pic.twitter.com/rabygOTdZ0 — 𝘽𝙚𝙣𝙟𝙞𝙁𝘾𝘽 ¹⁷ 🇩🇪 (@Official_Benji_) July 5, 2024

