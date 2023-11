Xhaka der Beste, Amdouni fällt ab – fünf Spieler ungenügend

Die Schweiz muss sich gegen Israel mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. Bild: Keystone

Die Schweizer Nati gibt das vorzeitige Ticket zur EM 2024 in Deutschland in der Schlussphase aus der Hand und spielt in Ungarn gegen Israel nur 1:1. Die Spieler in der Einzelkritik.

Bewertungsschlüssel

6 Sackstark

5 Gut

4 Genügend

3 Schwach

2 Sehr schwach

1 Unterirdisch

Note der Redaktion 4 Torhüter Yann Sommer

Der Nati-Keeper geniesst ruhige erste 45 Minuten. Einzig in der 33. Minute muss er intervenieren, als er um ein Haar per Distanzschuss von der Mittellinie erwischt wird. Hält, was er halten muss. Beim Gegentreffer ist Sommer chancenlos.

Verteidigung

Note der Redaktion 2.5 Rechter Verteidiger Edimilson Fernandes

Es ist wie bei einem Test in der Schule: Wenn du neun von zehn Aufgaben gut erfüllst, dir die letzte mit den meisten Punkten aber misslingt, fällst du durch. Fernandes spielt ein gutes Spiel, bereitet das 1:0 mit einer Traumflanke vor, sieht beim israelischen Ausgleich unglücklich aus und fliegt in der Nachspielzeit nach einem Horror-Foul vom Platz. Seine Rote Karte bremst die Nati komplett aus und lässt die Hoffnungen auf den späten Siegestreffer auf ein Minimum schrumpfen.

Note der Redaktion 4 Innenverteidiger Manuel Akanji

Während 90 Minuten vermag Akanji weder zu überzeugen noch zu enttäuschen. Mit einem sensationellen langen Ball bereitet er in der 8. Minute eine Topchance von Vargas vor, in der zweiten Halbzeit spielt er einen grausamen Pass direkt ins Aus.

Note der Redaktion 3.5 Innenverteidiger Cédric Zesiger

Spielt eine sackstarke 1. Halbzeit. Überzeugt mit mutigen Vorstössen und exakten, langen Bällen in die Spitze. Seine 2. Halbzeit ist dann sinnbildlich für den Leistungsabfall der Nati. Erst lässt er sich von Dor Turgeman austänzeln, danach verschuldet er um ein Haar einen Handspenalty. Der VAR drückt aber gleich beide Augen zu.

Note der Redaktion 4.5 Linker Verteidiger Ricardo Rodriguez

Rennt in der 1. Halbzeit auf der linken Seite auf und ab, provoziert einige vielversprechende Seitenwechsel. Nach dem Pausentee verschwindet er von der Bildfläche. Blockt mit einer Grätsche in der 87. Minute den Ball noch überragend. Beim anschliessenden Eckball, der zum 1:1-Ausgleich führt, kann auch Rodriguez kein Bein dazwischenstellen.

Mittelfeld

Note der Redaktion 5 Zentraler Mittelfeldspieler Granit Xhaka

Der Beste. Bei seinem 119. Länderspiel (alleiniger Rekord) motiviert bis in die Zehenspitzen. Leithammel von Minute eins an. Auch in der 2. Halbzeit treibt der Captain seine Mannschaft an, behält die Ruhe und Übersicht.

Note der Redaktion 4 Zentraler Mittelfeldspieler Remo Freuler

Rennt, rennt und rennt. In der 31. Minute unterbindet er mit einem Monster-Tackling einen israelischen Konter. Will in der Schlussphase das Ding unbedingt noch rumreissen und sucht die Offensive.

Note der Redaktion 3.5 Zentraler Mittelfeldspieler Denis Zakaria

Macht einen soliden Job. Mehr nicht. Trotzdem ungenügend, weil er unter seinen Möglichkeiten bleibt. In der 75. Minute verzeichnet Zakaria nach einem Eckball einen strammen Abschluss auf den gegnerischen Kasten, der Goalie Glazer zur Parade zwingt.

Angriff

Note der Redaktion 3 Rechter Flügelspieler Zeki Amdouni

Fällt völlig ab. Findet sich auf der rechten Seite nicht zurecht. Bleibt deutlich unter seinen Möglichkeiten. Sein Abschluss in der 63. Minute bleibt die einzig erwähnenswerte Szene.

Note der Redaktion 5 Linker Flügelspieler Ruben Vargas

Der Flügelflitzer überzeugt in der 1. Halbzeit. In der 36. Minute köpft er die Nati ins zwischenzeitliche Glück. Kurze Zeit später schnürt der Augsburg-Spieler beinahe den Doppelpack. Er findet seinen Meister in der Torumrandung. Vargas sorgt vorne für Dampf, ist aber auch in der Defensivarbeit kampfbereit.

Note der Redaktion 3.5 Stürmer Noah Okafor

Okafor hat zwei gute Aktionen: In der 20. Minute trifft er die Latte, in der 41. spielt er einen Traumpass auf Vargas. Unter dem Strich kommt vom Milan-Star aber zu wenig. Er sorgt vor dem gegnerischen Kasten für wenig Furore.

Eingewechselte Spieler

Note der Redaktion - Ab 69. Minute für Amdouni Dan Ndoye

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note der Redaktion - Ab 69. Minute für Okafor Andi Zeqiri

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note der Redaktion - Ab 77. Minute für Vargas Renato Steffen

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note der Redaktion - Ab 95. Minute für Zeqiri Eray Cömert

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.