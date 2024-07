Trainer Murat Yakin und Captain Granit Xhaka im Gespräch. Keystone

Sämtliche Nationalspieler nehmen am Donnerstag am Taktiktraining teil. Captain Granit Xhaka absolviert aber immer noch ein Sonderprogramm.

SDA

In aller Kürze informierten die Verantwortlichen, dass Xhaka einen Teil des für die Öffentlichkeit gesperrten Trainings mitmachen werde und sich dann wieder Fitnessübungen widme. Ruben Vargas, der zuletzt ebenfalls ein individuelles Programm verfolgte, kehre dagegen voll ins Mannschaftstraining zurück.

Schon vor dem Achtelfinal gegen Italien, den er über die volle Distanz bestritt, klagte Xhaka über Adduktorenprobleme. Ein zu Wochenbeginn durchgeführtes MRT wies jedoch keine gravierende Verletzung auf. Die Mediensprecher hielten stets fest, dass ein Einsatz gegen England nicht gefährdet sei.

Das Abschlusstraining wird am Freitag noch in Stuttgart durchgeführt. Am Nachmittag fliegt das Nationalteam nach Düsseldorf, wo tags darauf (18.00 Uhr) der EM-Viertelfinal stattfindet.

