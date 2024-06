Nächster Halt Stuttgart: Xhaka und Co. starten ins EM-Abenteuer Am Montagmittag hat sich die Schweizer Nati beim Flughafen Zürich getroffen. Von dort geht es mit dem Bus Richtung Stuttgart. Zuvor haben die Nati-Stars noch ein paar Autogramme verteilt und für Selfies posiert. 10.06.2024

Am Montag hat sich die Schweizer Nati beim Flughafen Zürich versammelt. Von dort geht es mit dem Bus Richtung Stuttgart. Zuvor haben die Nati-Stars noch ein paar Autogramme verteilt und für Selfies posiert.

P. Lämmle, J. Barnard Patrick Lämmle

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag verabschieden sich die Nati-Stars von ihren Liebsten. Die Mannschaft fährt mit dem Bus von Zürich nach Stuttgart ins EM-Camp.

Vor der Abreise haben die Nati-Cracks noch ein paar Autogramme verteilt, wie im Video oben zu sehen ist. Mehr anzeigen

Am Montagmittag erscheinen die Nati-Stars nach einem freien Tag gutgelaunt zum Treffpunkt am Flughafen in Zürich. Spätestens jetzt kommt bei den Spielern das EM-Feeling auf, die Vorfreude ist spürbar.

Ehe die Nati-Cracks den Bus besteigen, verteilen sie noch das eine oder andere Autogramm und auch Selfie-Wünsche werden erfüllt.

Rund 220 Kilometer sind es vom Flughafen in Kloten bis zum Waldhotel Stuttgart, das bis zum Finaltag exklusiv für die Nati reserviert ist. Nach der rund zweieinhalbstündigen Fahrt können die Nati-Stars dann ihre Zimmer beziehen.

Am Abend findet im Waldau-Stadion ein erstes öffentliches Training statt. Fans müssen aufpassen: Ohne Tickets kein Zugang. Kosten tut das Ganze allerdings nichts – die Tickets sind im Netz kostenlos erhältlich.

Das erste EM-Spiel bestreitet die Schweiz am kommenden Samstag. Um 15.00 Uhr trifft die Schweiz auf Ungarn. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland, den Schweizer Gruppengegnern, findet bereits am Freitag statt (21.00 Uhr).

Umfrage: Jede Stimme zählt

Das sind die Liebglingsspieler von Trompeten-Sigi Seit 54 Jahren begleitet Trompeten-Sigi die Nati. Im Interview mit blue Sport, welche Charaktere bei ihm einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben und warum. 07.06.2024