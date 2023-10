Yakin: «Es ist traurig, was in Israel passiert»

Murat Yakin drückt nach den Raketenangriffen in Israel sein Mitgefühl aus. Imago

Die Lage in Israel ist nach den Raketenangriffen präkär. Das EM-Qualispiel der Schweiz vom nächsten Donnerstag ist in Gefahr. Auch Nati-Trainer Murat Yakin zeigt sich betroffen und macht klar, dass die Sicherheit vorgeht.

Der Schweizerische Fussballverband reagierte nach den kriegerischen Akten in Israel schnell. «Mit grossem Bedauern haben wir von der Situation in Israel und den nächtlichen Raketenangriffen Kenntnis genommen», schreibt der Verband auf seinen Kanälen.

Und weiter: «Der SFV steht im Austausch mit der UEFA, mit dem Fedpol und der Schweizerischen Botschaft in Israel. Ob das Spiel Israel-Schweiz am kommenden Donnerstag stattfinden wird, entscheidet die UEFA.»

Auch Murat Yakin hat sich später in einem Interview mit nau.ch zu den Geschehnissen und dem geplanten Spiel geäussert. «Es ist traurig, was dort passiert, das wünscht man niemandem. Und klar ist: Sicherheit geht vor», so der Nati-Coach.

Zwei Siege fehlen für die sichere EM-Qualifikation

Die definitive Qualifikation für die Euro könnte so noch etwas länger dauern. Mit zwei Siegen wäre die Schweiz vorzeitig für die Endrunde qualifiziert. Wird die Partie gegen Israel verschoben, trifft die Schweiz am Sonntag in einer Woche auf Belarus. Danach steht erst am 18. November das nächste Duell gegen Kosovo auf dem Programm.

So weit will Yakin aber noch gar nicht vorausschauen. Solange die Partie gegen Israel nicht definitiv abgesagt ist, liegt der Fokus auf kommender Woche: «Zuerst wäre mal das Israel-Spiel und das ist hart genug. Wir haben das Heimspiel zwar verdient mit 3:0 gewonnen. Aber in der Zwischenzeit haben sich die Israelis zu einer starken Mannschaft entwickelt», so der Nati-Coach.

Zusammenzug der Nati ist am Montag. Am Dienstag würde die Mannschaft nach Israel fliegen. Idealerweise hat die UEFA bis dahin eine klare Ansage gemacht.