Zwei Schweden durch Schüsse getötet – EM-Quali-Spiel in Brüssel abgebrochen

Zwei schwedische Fans ziehen nach der Terror-Meldung ihre Fussball-Trikots aus. Bild: Imago

In Brüssel werden zwei schwedische Männer in Fussballtrikots von einem Unbekannten erschossen. Das EM-Quali-Spiel zwischen Belgien und Schweden wird abgebrochen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist das Qualifikationsspiel zur Fussball-Europameisterschaft zwischen Belgien und Schweden abgebrochen worden.

Aus Sicherheitsgründen mussten die schwedischen Fans zunächst in der Arena bleiben.

In der Halbzeit verbreitete sich die Nachricht vom Tod der beiden Schweden. Die Teams beschlossen daraufhin, die Partie nicht fortzuführen.

Ob und wann das Spiel fortgesetzt wird, ist noch nicht klar. Die sportliche Bedeutung ist ohnehin gering. Belgien und Österreich haben sich in der Gruppe das EM-Ticket gesichert, Schweden kann im besten Fall noch Gruppendritter werden. Mehr anzeigen

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Schweden in Brüssel ist das Qualifikationsspiel zur Fussball-Europameisterschaft zwischen Belgien und Schweden abgebrochen worden. Das teilte die beiden beteiligten Fussball-Verbände am Montagabend auf X, vormals Twitter, mit. Die Zuschauer im Stadion wurden aufgefordert, auf ihren Plätzen zu bleiben. «Die belgische Polizei möchte, dass schwedische Fans aus Sicherheitsgründen in der Arena bleiben», schrieb der Verband.

Zuvor hatte am Abend ein bislang unbekannter Täter in Brüssel zwei Schweden erschossen. «Unsere Gedanken sind bei allen Angehörigen der Betroffenen in Brüssel», schrieb der schwedische Verband.

Meddelande till svenska supportrar på plats i Bryssel: Den belgiska polisen vill av säkerhetsskäl att svenska supportrar stannar kvar på arenan. Ta del av information från funktionärer, myndigheter och SvFF:s personal på plats. pic.twitter.com/QYE5MQ7DE1 — Svensk Fotboll (@svenskfotboll) October 16, 2023

Nach 45 Minuten hatte das Spiel im König-Baudouin-Stadion nach Toren von Viktor Gyekres (15. Minute) für die Skandinavier und von Romelo Lukaku (31.) für die Gastgeber 1:1 gestanden. In der Halbzeit verbreitete sich die Nachricht vom Tod der beiden Schweden. Nach Angaben des schwedischen TV-Senders SVT hätten die Spieler von Schwedens Nationalmannschaft daraufhin beschlossen, das Spiel nicht fortzusetzen. Die belgischen Nationalspieler hätten sich dem angeschlossen.

Ob und wann das Spiel fortgesetzt wird, war zunächst offen. Belgien hatte sich als Tabellenführer der Gruppe F bereits für die EM im kommenden Jahr in Deutschland qualifiziert, ebenso das zweitplatzierte Österreich.

Die Ermittlungen dauern an

Laut einem Bericht von «Bild.de» ereignete sich der tödliche Angriff um 19.15 Uhr in der Nähe des Sainctelette-Platzes in der Innenstadt Brüssels.

Aufnahmen eines Anwohners würden demnach zeigen, wie ein Mann in einer orangefarbenen Jacke mit weissem Basecap auf einem Motorroller auf einem Trottoir anhält und dann auf zwei Menschen schiesst. Anschliessend soll er in die Eingangshalle eines Gebäudes gestürmt sein und aus nächster Nähe auf weitere Menschen geschossen haben. Der flüchtige Täter war dem Bericht zufolge mit einer Langwaffe bewaffnet.

Laut der belgischen Zeitung «Sudinfo» soll der Täter nach den tödlichen Schüssen ein Video auf Facebook verbreitet haben. Darin erklärt er offenbar, dass er ISIS-Mitglied sei und Ungläubige töten wolle. Er erklärt, er habe zwei Menschen erschossen, um «Muslime zu rächen». Der Mann trägt die gleiche Kleidung, wie der Schütze.

Die Ermittlungen dauern an, wie eine Sprecherin der Polizei am Abend sagte. Der belgischen Nachrichtenagentur Belga zufolge gab es zunächst keine Festnahme. In Brüssel wurde die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen.