Alain Sutter: «Sich beschimpfen lassen, ist auch Teil des Jobs»

Das sagen Frey und Sutter über das Cup-Aus und die tobenden GC-Fans 18.04.2026

GC scheitert im Cup-Halbfinal an Lausanne-Ouchy und sorgt damit für ganz viel Frust bei den zahlreich mitgereisten Anhängern Sie stürmen das Feld und attackieren sogar den GC-Teambus. Michi Frey und Alain Sutter reden nach dem Spiel Klartext.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Grosse Enttäuschung beim Rekordmeister: Die Grasshoppers verlieren den Cup-Halbfinal bei Challenge-League-Klub Lausanne-Ouchy mit 0:2 und müssen die Titelhoffnungen begraben.

Einigen GC-Anhängern, die zahlreich nach Lausanne reisen, brennen nach dem zweiten Gegentreffer die Sicherungen durch. Nach dem Schlusspfiff werden die Spieler mit einem Pfeifkonzert verabschiedet, später wird gar der Teamcar angegriffen.

Sportchef Alain Sutter und Stürmer Michi Frey stehen nach der Pleite vors blue-Sport-Mikrofon und zeigen für die Enttäuschung der Fans Verständnis. Mehr anzeigen

Es läuft die 90. Minute im Cup-Halbfinal auf der Lausanner Pontaise. Die Grasshoppers stehen gegen Ouchy nur noch zu zehnt auf dem Platz und schon mit dem Rücken zur Wand, als Vasco Tritten einen Eckball via Innenpfosten auch noch direkt verwandelt und so die letzten GC-Hoffnungen begräbt.

Zu viel für einige mitgereiste GC-Fans. Sie stürmen Richtung Platz, werfen Leuchtfackeln, Petarden und Fahnenstangen auf den Rasen. Erst nach einem längeren Spielunterbruch beruhigt sich die Situation. Nach der Partie verabschieden die Anhänger ihre Spieler schliesslich mit Pfeifkonzert, Buhrufen und Schimpfwörtern. Sie fluchen sie quasi in die Kabine.

Den GC-Fans brennen nach dem 0:2 die Sicherungen durch 18.04.2026

Frey und Sutter zeigen Verständnis

«Es tut mir unglaublich leid für die Fans», sagt Michi Frey nach dem Schlusspfiff im Interview mit blue Sport. Den Frust kann der Stürmer «zu 100 Prozent» nachvollziehen. «Wir sind genau gleich enttäuscht wie sie. Wenn einer nicht gleich enttäuscht ist, weiss ich auch nicht, was los ist.»

Auch Sportchef Alain Sutter kann den Unmut verstehen. «Es waren viele Enttäuschungen in dieser Saison und in den Saisons davor. Das kumuliert sich. Wir hatten eine Riesen-Chance, man hat den Aufmarsch von GC-Fans heute gesehen. Daran hat man gemerkt, wie wichtig es gewesen wäre, dass wir den Cupfinal erreichen. Darum ist die Enttäuschung völlig nachvollziehbar», so der 58-Jährige.

Eigene Fans attackieren GC-Bus

Auch deshalb stellt sich die Mannschaft nach dem Schlusspfiff vor die wütenden Fans. «Wenn du gewinnst und dich feiern lässt, musst du auch hinstehen und dich kritisieren lassen, wenn du verlierst», sagt Sutter. «Das hat auch mit Respekt gegenüber den Fans zu tun. Sich für die Unterstützung bedanken – und in einer solchen Phase musst du dich auch beschimpfen lassen. Das ist ein Teil dieses Jobs.»

Weder Frey noch Sutter wissen zum Zeitpunkt ihres Interviews, dass die GC-Fans wenig später in die Katakomben eindringen und sogar den eigenen Teambus mit Leuchtfackeln bewerfen. Nur unter Polizeischutz können die Spieler die Rückreise nach Zürich antreten.

GC bleibt jetzt wenig Zeit, die grosse Enttäuschung wegzustecken. «Manchmal gibt es grosse Siege, manchmal gibt es grosse Niederlagen. Dann geht es aber immer wieder weiter», sagt Sutter. «Wir müssen die Niederlage verarbeiten und uns vorbereiten auf Luzern. Weil in den letzten Spielen geht es für uns um alles.»