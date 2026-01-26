  1. Privatkunden
Wie von blue News angekündigt Alex Frei wird Trainer der U21-Nati

Jan Arnet

26.1.2026

Alex Frei wird U21-Nati-Coach.
Alex Frei wird U21-Nati-Coach.
Keystone

Nach der Trennung von Sascha Stauch hat der SFV den neuen Trainer für die U21-Nati gefunden. Alex Frei übernimmt die Funktion ab 1. Februar 2026.

Jan Arnet

26.01.2026, 11:06

26.01.2026, 11:48

Was blue News vor einigen Tagen angekündigt hat, ist nun offiziell: Alex Frei wird neuer Trainer der U21-Nati. Er wird das Team zum ersten Mal in den beiden EM-Qualifikationsspielen im März gegen die Färöer-Inseln und gegen Estland coachen.

«Mit der Verpflichtung von Alex Frei setzt der SFV konsequent auf den Schweizer Weg und auf Qualität in der Ausbildung seiner Nachwuchs-Nationalspieler», heisst es in einer Medienmitteilung des Schweizerischen Fussball-Verbandes.

Alex Frei absolvierte 84 Länderspiele fürs Schweizer A-Nationalteam und ist mit 42 Treffern deren Rekordtorschütze. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere sammelte er als Trainer auf verschiedenen Stufen wertvolle Erfahrung im Nachwuchs- und Profibereich. 

Unter anderem führte Frei 2022 den FC Winterthur in die Super League und war zwischen Juli 2022 und Februar 2023 Trainer des FC Basel. Zuletzt stand Frei zwischen Juli 2023 und März 2024 beim FC Aarau an der Seitenlinie. 

Frei als Bindeglied zwischen Nachwuchs und A-Nati

In seiner neuen Funktion soll Frei eng mit den verantwortlichen Trainern der A-Nati und der Nachwuchs-Nationalteams, sowie mit den Klubs zusammenarbeiten, um die individuelle Entwicklung der Spieler weiter zu stärken und den Übergang ins Team von Murat Yakin nachhaltig zu fördern, heisst es in der Medienmitteilung weiter.

«Die Rückkehr zum SFV bedeutet mir viel. Ich möchte meine Erfahrungen aus dem nationalen und internationalen Spitzenfussball einbringen, das Team weiter voranbringen und die Spieler individuell fördern», wird Frei zitiert. «Wir stehen mitten in der EM-Qualifikation. Wir haben noch immer die Chance, uns direkt oder als Zweiter für die EM zu qualifizieren. Diese Chance wollen wir packen.»

In der U21 trifft Frei auf seinen ehemaligen Nati-Kollehen Diego Benaglio, der das Team und den Staff als Sportkoordinator leitet. «Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Alex Frei. Er bringt sportliche Glaubwürdigkeit, Führungskompetenz und ein klares Verständnis für Ausbildungsprozesse mit. Er weiss, was es braucht, um junge Spieler auf diesem Niveau weiterzuentwickeln. Für die U21 und den gesamten Nachwuchsbereich ist das eine wichtige Verstärkung», sagt Benaglio.

Alex Frei wird bei blue Sport weiterhin als Experte im internationalen Fussball im Einsatz stehen.

«Lässer» mit Alex Frei

«Lässer» mit Alex Frei

Nati-Rekordtorschütze Alex Frei polarisiert seit jeher. In der Talkshow «Lässer» blickt der 45-Jährige auf seine Karriere zurück und spricht über Burnouts bei Trainern und seine Zukunftspläne.

29.11.2024

