Lausanne drückt auf das Gaspedal

Der FC Basel und Lausanne-Sport ermitteln am Sonntagnachmittag den zweiten Cupfinalisten. Die beiden Teams treffen ab 15.30 Uhr im St. Jakob-Park aufeinander. Die Gastgeber gehen als Favoriten in die Partie, nachdem sie in der Meisterschaft eine Serie von fünf Siegen hingelegt haben.

Redaktion blue Sport Syl Battistuzzi

live Fussball: Schweizer Cup: Halbfinal: FC Basel - FC Lausanne-Sport So 27.04. 15:10 - 18:00 ∙ SRF zwei ∙ 170 Min