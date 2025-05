Bekim Zogaj wird Elite Referee Manager im Schweizerischen Fussballverband Keystone

Bekim Zogaj übernimmt im Schweizerischen Fussballverband eine neue Aufgabe. Der frühere Schiedsrichter-Assistent wird Anfang September als Nachfolger von Brent Reiber Elite Referee Manager.

Keystone-SDA SDA

Zogaj, seit Jahresbeginn auf Mandatsbasis Stellvertreter von Spitzenschiedsrichter-Chef Daniel Wermelinger, wechselt in seiner neuen Funktion vom strategischen in den operativen Bereich.

Die Position im Organigramm und das Pflichtenheft des 45-jährigen Zürchers, der im letzten Herbst nach der Teilnahme im Team von Schiedsrichter Sandro Schärer an der EM in Deutschland seine Karriere als Linienrichter beendet hat, sind identisch mit jenen seines Vorgängers. Als Elite Referee Manager übernimmt Zogaj die operative Verantwortung für die Spitzenschiedsrichter. Er wird die Entwicklung und Professionalisierung im Spitzenschiedsrichterwesen weiter vorantreiben, unter anderem Leistungsanalysen vornehmen oder bei der Zuteilung der Aufgebote federführend sein.

Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger Reiber, der den Posten vor vier Jahren nach dem Abgang des Berners Cyril Zimmermann übernommen hatte, ist mittlerweile wieder in seinem angestammten Sport Eishockey für den Schweizer Verband in der Abteilung Schiedsrichter als «Referee in Chief» tätig.