Bundesliga-Legionär Cédric Zesiger spricht mit blue Sport über Weihnachten, sein Privatleben und die baldige Geburt seines ersten Kindes.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nati-Verteidiger Cédric Zesiger verbringt die Festtage mit seiner Partnerin in der Heimat, um wieder Energie zu tanken.

Der 26-jährige Wolfsburg-Profi wird bald Vater. Im Gespräch mit blue Sport spricht er über das sich anbahnende Abenteuer. Mehr anzeigen

Die Pläne für die Festtage sind bei Cédric Zesiger gemacht: «Sicher mit der Familie Zeit verbringen. Meine Freundin und ich gehen in die Schweiz. Vielleicht gehen wir noch ein paar Tage in die Berge. Einfach ein bisschen entspannen und ein bisschen den Kopf lüften», meint der Nati-Verteidiger im Interview mit blue Sport. «Es war eine intensive Zeit, weil ich halt auch nicht viel Ferien nach der EM hatte.» Daher wolle er die paar Tage optimal nützen, um mit vollen Batterien zurückzukommen, so der Wolfsburg-Profi.

Schon bald werden Cédric und seine Partnerin Selin Eltern: «Es kommt immer näher, es ist jetzt schon ein unglaubliches Gefühl, wenn man die kleinen Bewegungen im Bauch spürt. Wir freuen uns extrem, es wird sicher sehr aufregend, sehr spannend und sehr lehrreich für uns zwei.» Zesiger ergänzt: «Wir freuen uns, die Familie freut sich und unsere Kollegen freuen sich.» Bis zur Geburt wolle man noch ein bisschen die Zeit zu zweit geniessen, erläutert der 26-Jährige und betont: «Die Vorfreude ist noch grösser Ende Februar, wenn es dann so weit ist.»

Fassnacht und von Ballmoos geben Tipps

Ein Vorteil sei, dass er eine grosse Familie habe, resümiert Zesiger: «Ich war schon viel mit Kindern umgeben – auch schon in den jüngeren Jahren.» Ausserdem habe er auch einige Kollegen mit Nachwuchs, daher sei die ganze Sache jetzt nicht komplett neu, findet der Berner. Man könne zwar nie genug vorbereitet sein, aber am Ende komme wahrscheinlich eh alles anders, schmunzelt der Fussballer, der bei Xamax den Durchbruch schaffte.

«Ich lasse es auf mich zukommen. Ich bin jetzt nicht irgendwie nervös oder so. Ich freue mich wirklich», sagt Zesiger. Seine ehemaligen YB-Teamkollegen David von Ballmoos und Christian Fassnacht sind vor gut einem halben Jahr zum ersten Mal Eltern geworden. Er sei in Kontakt mit ihnen, so Zesiger. «Sie haben mir ihre Hilfe angeboten. Man hört ein wenig, wie es für sie ist. Ich habe nur positives Feedback bekommen», sagt Zesiger und ergänzt: «Ich werde sicher noch einmal darauf zurückkommen, wenn sie weitere Tipps haben.»

Und was wünscht sich der 26-Jährige für Weihnachten? «Spielminuten. Das wäre super», lacht Zesiger, der im Klub aktuell nicht über die Reservistenrolle hinauskommt. Natürlich sei das ein Scherz, hält der Berner fest: «Ich hoffe, dass mein Kind gesund auf die Welt kommt, dass meine Familie gesund bleibt und der Rest ist nebensächlich.»

