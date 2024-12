Cédric Zesiger: «Das Nicht-Aufgebot war ein Schlag ins Gesicht» Er wird 25-mal für die Nati aufgeboten, kommt aber kaum zum Zug. Cédrig Zesiger hat zur Nationalmannschaft deshalb ein zwiespältiges Gefühl. 23.12.2024

Er wird 25-mal für die Nati aufgeboten, kommt aber kaum zum Zug. Cédric Zesiger hat zur Nationalmannschaft deshalb ein zwiespältiges Gefühl.

Manuel Rothmund, Syl Battistuzzi Jan Arnet

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Cédric Zesiger hat es via Super League in die Bundesliga geschafft. In der Nati kommt der Verteidiger aber bisher nur auf vier Länderspiele.

Ein Nati-Aufgebot erhält der 26-Jährige zwar regelmässig. Doch als er im September nicht von Coach Murat Yakin nominiert wurde, war die Enttäuschung gross, wie Zesiger bei blue Sport gesteht.

Zesiger möchte in absehbarer Zeit das Gespräch mit Yakin suchen, um über seine Zukunft zu reden. Mehr anzeigen

Cédric Zesiger bestritt bislang vier Einsätze mit der Nationalmannschaft: Zweimal kam er in der EM-Qualifikation und zweimal bei Testspielen zum Einsatz. Aufgeboten wurde der 26-Jährige aber schon 25 Mal. Kein Wunder, hat der Berner «gemischte Gefühle», wenn es um die SFV-Auswahl geht.

«Ich hatte ein Jahr, in dem ich so gut wie immer dabei war. Ich konnte die EM miterleben und immer mit den Jungs unterwegs sein. Das ist etwas, was ich mir immer erträumt habe, für die Nati aufgeboten zu werden», meint Zesiger im Interview mit blue Sport. «Aber irgendwann ist man dann auch so weit, dass ich gerne einen Schritt vorwärtsmachen und noch mehr spielen möchte», hält der 1,94 Meter grosse Abwehrspieler fest.

Er habe Phasen gehabt, in denen er regelmässig im Verein gespielt habe, so der Wolfsburg-Profi. «Da hat man sich sicher erhofft, dass ich irgendwann eine Chance bekomme. Ich habe in diesem Jahr insgesamt in der Nati leider nur 10 Minuten gespielt.» Das sei natürlich ein wenig frustrierend, resümiert Zesiger, aber er wolle trotzdem dranbleiben.

«Habe gedacht, jetzt könnte meine Zeit kommen»

Auch in Wolfsburg läuft es für den Schweizer nicht – aktuell kommt Zesiger nicht über den Status als Ersatzspieler hinaus. «Ich weiss, dass mir die derzeitige Situation im Verein nicht erlaubt, in der Nati eine grössere Rolle zu spielen.» Wenn er aber wieder regelmässig zum Einsatz komme, dann erhoffe er sich schon, dass er in näherer Zukunft in der Nati auch Minuten bekomme, meint Zesiger, der im Hinblick auf die WM «eine andere Rolle haben will als jetzt an der EM».

Nach der EM haben mit Yann Sommer, Xherdan Shaqiri und Fabian Schär gleich drei langjährige Stammkräfte ihren Rücktritt erklärt. «Da habe ich natürlich gedacht, jetzt könnte meine Zeit kommen», erläutert Zesiger. Doch Nati-Trainer Murat Yakin hatte andere Pläne: «Ich war dann im September zum ersten Mal seit langem nicht dabei, obwohl ich Anfang Saison noch im Klub gespielt habe – das war ein Schlag ins Gesicht in diesem Moment», gesteht Zesiger, der sich eine Chance erhofft hatte.

Murat Yakin und Cédric Zesiger. KEYSTONE

Schlussendlich sei es eine Entscheidung des Trainers, aber das habe sicher weh getan, gibt der Berner zu. Wie lief es genau mit der Nicht-Nomination ab? «Murat hat mich angerufen und mir kurz mitgeteilt, was seine Gedankengänge waren und was er sich überlegt hat.»

Ob er sich nicht mit Yakin austauschen wolle, um über seine Zukunft zu reden? «Ja, das ist sicher etwas, das ich gerne machen würde. Da liegt es an mir, das Gespräch zu suchen, um dann auch ein bisschen zu wissen, woran man ist und was der Plan ist», sagt Zesiger und führt aus: «Wir sind alle erwachsene Leute. Man kann sich die Dinge sagen, das hilft sicher immer in solchen Situationen.»

Mehr aus dem Ressort

Zesiger: «Ich bin enttäuscht, wie es in dieser Saison bislang gelaufen ist» Cédric Zesiger hat seinen Stammplatz beim VfL Wolfsburg verloren. Mit blue Sport spricht der Innenverteidiger über seine aktuelle Situation und einen möglichen Wechsel. 20.12.2024

Cédric Zesiger, wie verbringst du Weihnachten? Wolfsburg-Abwehrspieler Cédric Zesiger spricht mit blue Sport über Weihnachten, sein Privatleben, die baldige Geburt seines ersten Kindes. 20.12.2024

Diesem Schweizer Team verteilt der «blue Sport Chlaus» zweitklassige Schoggi Tradition muss sein: Unser Fussball-Samichlaus verteilt auch dieses Jahr wieder Schöggeli und schwingt die Rute. 06.12.2024