Man müsste das Spiel mit zwei Toren gewinnen, um es noch in den eigenen Händen zu haben. Wie geht ihr das an?

Murat Yakin: Ein 1:0 würde uns reichen, wenn wir in Spanien einen Punkt holen. In erster Linie geht es um den Sieg. Wir haben schon gezeigt, dass wir sehr viel Qualität in der Mannschaft haben. Gegen Dänemark haben wir das gezeigt, nur hat leider der Schiedsrichter zweimal gegen uns gepfiffen. Gegen Spanien ebenfalls. Wir wollen morgen auch den Schiedsrichter auf unsere Seite bringen. Wir haben das alles in den eigenen Händen. Wir gehen auf Sieg, so wird auch die Aufstellung sein.