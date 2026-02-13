  1. Privatkunden
«Es steht viel Arbeit an» Das sagt Alex Frei über die anstehenden Aufgaben mit der U21-Nati

Tobias Benz

13.2.2026

Alex Frei über U21-Trainerjob: «Die Planung läuft auf Hochtouren»

Alex Frei über U21-Trainerjob: «Die Planung läuft auf Hochtouren»

12.02.2026

Seit Anfang Februar ist Alex Frei Trainer der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Mit blue Sport spricht der 46-Jährige über die anstehenden Aufgaben, den Zusammenzug vor der EM-Qualifikation und seine eigene Zeit in der Nati.

Tobias Benz

13.02.2026, 10:34

13.02.2026, 15:33

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Alex Frei spricht bei blue Sport über seine anstehenden Aufgaben als neuer U21-Trainer der Schweizer Nati.
  • Der 46-Jährige stösst in einer wichtigen Phase der EM-Qualifikation zur Mannschaft und weiss: «Es steht viel Arbeit an.»
  • In erster Linie will Frei nun den Staff und die Spieler kennenlernen und versuchen, das Optimum aus dem ersten Zusammenzug im März herauszuholen.
Mehr anzeigen

«Wir sind in einer entscheidenden Phase der EM-Qualifikation. Alex bringt die Qualität und Mentalität mit, um die Qualifikation mit unserem U-21-Nationalteam doch noch zu schaffen» – so die Worte von Nati-Direktor Pierluigi Tami Ende Januar.

Nach fünf Partien steht die Schweizer U21 mit acht Punkten auf Rang drei der Gruppe C. Um die Qualifikation für das Turnier sicherzustellen, fehlen noch ein paar Punkte. Das nächste Spiel gegen die Färöer steht am 27. März in Thun an. Der Zusammenzug beginnt wenige Tage davor am 23. März.

Die Tabelle der Gruppe C in der EM-Qualifikation für das Turnier 2027.
Die Tabelle der Gruppe C in der EM-Qualifikation für das Turnier 2027.

Frei: «Es steht viel Arbeit an»

Dementsprechend wenig Zeit hat Frei, um seine Ideen zu implementieren. «Die Planung läuft auf Hochtouren. Es geht darum, die Leute kennenzulernen und Ideen zu sammeln. Auch darum, Eindrücke über die Spieler zu sammeln. Wen kann man aufbieten, wen nicht? Wer macht Sinn, wer macht keinen Sinn?», verrät der U21-Coach bei blue Sport und stellt klar: «Es steht viel Arbeit an.»

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören». Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League

Yakin will «beweisen, dass wir in Liga A gehören»Das sind die Gegner der Schweizer Nati in der Nations League

Seine Idee sei es, einen dynamischen, offensiven Fussball spielen zu lassen. «Das war auch mit ein Grund, weshalb der SFV mich fragte, ob ich das machen will: Weil ich ähnliche Ansichten habe, wie wir spielen sollen», so Frei.

«Dominant im Ballbesitz, dynamisch, offensiv. Ich versuche diese Ideen so schnell wie möglich reinzubekommen. Aber es ist ein Unterschied, ob man Nationaltrainer oder Clubtrainer ist. Man hat einfach diese zehn Tage, um etwas zu implementieren.»

Vier Tage nach der Partie gegen die Färöer trifft die Schweiz – ebenfalls in Thun – auf Estland. Insgesamt bleiben Alex Frei und Co. noch fünf Partien, um die Qualifikation für die EM 2027 sicherzustellen.

