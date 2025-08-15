Xherdan Shaqiri will mit dem FCB den Cup-Titel verteidigen und muss gegen den FC Biel ran. KEYSTONE

In der 1. Runde vom Schweizer Cup sind die Super Ligisten selbstredend in der Favoritenrolle. Auf dem Papier härtesten Gegner hat der FC Winterthur zugelost bekommen. Das Sensations-Barometer.

Die Partien der Super-League-Klubs der 1. Cup-Runde FC Wettswil‑Bonstetten (1. Liga) – FC Zürich

FC Perlen-Buchrain (2. Liga) – FC Luzern

FC Ajoie‑Monterri (2. Liga interregional) – FC Sion

FC Walenstadt (3. Liga) – FC St. Gallen

FC Basel 1893 – FC Biel‑Bienne 1896 (Promotion League)

SC Cham (Promotion League) – FC Lugano

FC Dardania Lausanne (2. Liga interregional) – Servette FC

Vevey‑Sports (Promotion League) – FC Lausanne‑Sport

FC Courtételle (1. Liga) – YB

FC Lachen/Altendorf (2. Liga interregional) – GC

FC Schaffhausen (Promotion League) – FC Winterthur

Der Schweizer Cup schreibt seine eigenen Geschichten. In der letzten Austragung schaffte es mit dem FC Biel ein Promotion Ligist in den Final und schnupperte zeitweise an der ganz grossen Sensation. Letztendlich setzte sich der FC Basel mit 3:1 durch.

Überraschungen gibt es also immer wieder. Ob es bereits in der ersten Runde welche gibt? blue Sport nimmt die Partien unter die Lupe.

FC Wettswil‑Bonstetten – FC Zürich

Eine Sensation ist nicht ausgeschlossen, aber dennoch unwahrscheinlich. Das Team um den ehemaligen Nati-Captain Stephan Lichtsteiner brennt auf die Partie. Der Erstligist will dem grossen FCZ ein Bein stellen. «Wir versuchen zu gewinnen», sagt Lichtsteiner vor der Partie beim «Blick». Der Trainer der Säuliämtler ist sich aber bewusst, dass es eine «brutale Performance» und ein «Quäntchen Spielglück» bräuchte.

Sensations-Chancen: 10 Prozent.

Er will mit dem FC Wettswil‑Bonstetten: Stephan Lichtsteiner. KEYSTONE

FC Perlen-Buchrain – FC Luzern

Kann der 2. Ligist den FC Luzern bezwingen? Unwahrscheinlich. Ärgern will er den Super Ligisten trotzdem.

Sensations-Chancen: <5 Prozent.

FC Ajoie‑Monterri – FC Sion

Auch zwischen Ajoie-Monterri und dem FC Sion sind die Grössenverhältnisse klar. Zwischen den Jurassiern und den Wallisern liegen nebst hohen Bergen auch drei Ligen. Ajoie-Monterri ist in der 2. Liga interregional zu Hause.

Sensations-Chancen: 5 Prozent.

FC Walenstadt – FC St. Gallen

Mehr David gegen Goliath geht kaum. Die Hobby-Kicker aus dem Sarganserland empfangen den Leader der Super League. Der Drittligist selbst hegt andere Ziele als das Weiterkommen: Möglichst lange die Null halten und ein Tor schiessen.

Sensations-Chancen: <5 Prozent.

FC Basel 1893 – FC Biel‑Bienne 1896

Der FC Biel räumte in der abgelaufenen Saison sensationell Lugano und YB aus dem Weg und stürmte in den Cup-Final. Seither hat sich im Kader aber einiges getan; mehrere Leistungsträger haben den Verein verlassen, darunter etwa der stämmige Verteidiger Damian Kelvin (FC Lugano) oder Final-Torschütze Brian Beyer (FC Winterthur). Auch das Heimrecht mussten die Seeländer abgeben. Weil in Biel ein Kunstrasen verlegt wird, findet die Partie beim Double-Sieger im St. Jakob-Park statt.

Sensations-Chancen: 15 Prozent.

Brian Beyer schoss beim Cupfinal gegen Basel das zwischenzeitliche 1:1 für Biel. KEYSTONE

SC Cham – FC Lugano

Das Einzige, was gegen Lugano spricht, ist allenfalls der Energietank: Die Luganesi haben innerhalb der vergangenen drei Wochen sieben Partien bestritten – ein intensives Programm. Favoritenrolle hin oder her sind die Tessiner ohnehin gewarnt. Sie haben in der abgelaufenen Saison am eigenen Leib erfahren, wie es ist, gegen eine Mannschaft aus der Promotion League auszuscheiden (Niederlage gegen Biel im Viertelfinal).

Sensations-Chancen: 20 Prozent.

FC Dardania Lausanne – Servette FC

2. Liga interregional trifft auf Super League. Auch hier sind die Rollen klar verteilt. Servette ist zwar alles andere als in Form (ein Punkt in der Liga, Aus in der Europa-League-Quali), reist aber dennoch als Favorit ins Waadtland.

Sensations-Chancen: 10 Prozent.

Vevey‑Sports – FC Lausanne‑Sport

Nach dem FC Basel gegen Biel ist diese Partie die zweite zwischen einem Promotion- und Super Ligisten. Vevey beendete die abgelaufene Saison in der Promotion League auf dem 8. Rang.

Sensations-Chance: 15 Prozent.

FC Courtételle – BSC Young Boys

Der Meisteraspirant reist zum Erstligisten mit der klaren Ambition eine Runde weiter zu kommen. Alles andere wäre eine dicke Überraschung.

Sensations-Chancen: 10 Prozent.

FC Lachen/Altendorf – Grasshopper Club Zürich

Eine Sensation ist möglich, dennoch unwahrscheinlich. Die Schwyzer werden aber definitiv an ihre Chance glauben und versuchen, den Rekordmeister zu kitzeln.

Sensations-Chancen: 5 Prozent.

FC Breitenrain – FC Thun

Der FC Thun ist sowas von in Form. Mit drei Siegen aus drei Spielen melden sich die Berner Oberländer spektakulär in der Super League zurück. Thun trifft mit Breitenrain aber auf eines der stärksten Teams der Promotion League. In den vergangenen Jahren blieben die Berner gegen Super Ligisten aber chancenlos (0:5-Niederlage gegen YB 2023, 0:4-Niederlage gegen Lugano 2022).

Sensations-Chancen: 20 Prozent.

Der FC Thun ist hervorragend in die neue Saison gestartet. KEYSTONE

FC Schaffhausen – FC Winterthur

Dem FC Schaffhausen ist am ehesten eine Überraschung zuzutrauen. Der Absteiger der Challenge League ist mit dem Profi-Fussball zumindest halbwegs vertraut. Die Erfahrung gewisser Spieler aus der zweithöchsten Spielklasse der Schweiz könnte den Ostschweizern helfen, eine Überraschung zu landen. Der FCW hat aber mit Uli Forte einen Trainer an der Seitenlinie, der weiss, wie er sein Team für ein Cup-Spiel vorzubereiten hat.

Sensations-Chancen: 20 Prozent.

