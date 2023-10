Auch ein Stürmerstar wie Marco Streller musste mit dem FC Basel schon herbe Niederlagen einstecken. So verlor der heutige blue Sport Experte etwa mit dem FCB 2012 gegen Bayern München glatt mit 0:7. imago sportfotodienst

Der FC Basel hat schon für manch eine magische Sternennacht gesorgt und die Fussball-Schweiz in ihren Bann gezogen. Doch selbst in der Blütezeit setzte es immer mal wieder schmerzhafte Niederlagen ab.

4. Juli 2001: Sion – Basel 8:1 (2:0)

Meisterschaftsfavorit Basel kassiert zum Auftakt in die Saison 2001/02 eine herbe Schlappe. Acht Mal muss der damalige FCB-Torhüter Pascal Zuberbühler hinter sich greifen. In den Basler Fan-Foren geht nach dem Schlusspfiff die Post ab. Von «Schande», «Skandal» und «Sauerei» ist nach dem Debakel in Sion die Rede. Ende Saison feiert der FCB den 9. Meistertitel der Klubgeschichte.

22. Oktober 2008: Basel – Barcelona 0:5

Als Schweizer Meister vertritt der FCB die Schweiz in der Champions League. Nach einer 1:2-Heimniederlage gegen Schachtar Donezk und einer 0:2-Pleite auswärts bei Sporting Lissabon werden die Basler im dritten Spiel vor eigenem Anhang regelrecht zerzaust und gehen mit 0:5 unter.

Die Schweizer Presse geht hart ins Gericht mit den Bebbi. Die «Basler Zeitung» etwa schreibt: «Chancenlos, überfordert und vorgeführt – so musste der FC Basel seinen dritten Champions-League-Auftritt über sich ergehen lassen.» Bei der «Berner Zeitung» ist zu lesen: «Das ‹Spiel des Jahres› ist für den FC Basel zur ‹Lektion des Jahrzehnts› ausgeartet. Und der «Blick» berichtet von «Basler Champions-League-Touristen».

13. März 2012: Bayern München – Basel 7:0

Basel spielt insgesamt eine starke Champions-League-Kampagne und kegelt in der Gruppenphase das grosse Manchester United aus dem Wettbewerb. Im Achtelfinal geht der Höhenflug zunächst weiter – sensationell gewinnt Basel das Hinspiel gegen Bayern München dank eines Treffers von Joker Valentin Stocker in der 86. Minute mit 1:0.

Im Rückspiel kennt das gekränkte Starensemble aus München dann keine Gnade und schickt die desillusionierten Basler mit einer 7:0-Packung nach Hause. Bei Basel an der Seitenlinie steht damals übrigens Heiko Vogel. Auf dem Platz steht neben Yann Sommer, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Alex Frei auch der heutige blue Sport Experte Marco Streller. Und mit Fabian Frei auch ein Spieler aus dem heutigen FCB-Kader.

Yann Sommer fliegen die Bälle gegen Bayern München nur so um die Ohren. Imago

30. August 2018: Apollon Limassol – Basel 1:0

Am 23. August 2018 gewinnt Basel das Playoff-Hinspiel gegen Apollon Limassol 3:2 und legt damit die Basis für den Einzug in die Europa League. Eine Woche später dann die Ernüchterung. Basel verliert in Zypern 0:1 und verpasst zum ersten Mal seit 17 Jahren den Europacup. «Es war einfach still, sehr lange still», beschrieb Fabian Frei die Stimmung in der Garderobe nach dem Spiel und bilanzierte: «Das ist eine der schlimmsten Niederlagen, die ich in meiner Zeit beim FCB erlebt habe.»

17. Februar 2021: Basel – Winterthur 2:6

Der FC Basel blamiert sich im Cup-Achtelfinal gegen den FC Winterthur auf ganzer Linie. Nach der peinlichen 2:6-Niederlage gegen das damals noch unterklassige Winti ergiesst sich auf Twitter Hohn und Spott über den einstigen Dominator des Schweizer Fussballs. Auch Trainer Ciriaco Sforza, inzwischen Experte bei blue Sport, gerät ordentlich unter die Räder.

27. Oktober 2021: Étoile Carouge – Basel 1:0

Der FC Basel hat in der Saison 2021/22 ein Mammutprogramm zu bewältigen, eine englische Woche jagt die nächste. Doch Patrick Rahmen weiss das Ganze zu moderieren, führt das Team in die Gruppenphase der Conference League und führt mit dem FCB nach elf Runden die Tabelle in der Super League einen Punkt vor YB an. Auch die ersten beiden Cup-Runden überstehen die Basler. Da passt es so gar nicht ins Bild, dass der FCB in der 3. Cup-Runde am damals noch drittklassigen Étoile Carouge scheitert und auf nationaler Ebene die erste Niederlage kassiert. Das erste Saisonziel ist somit bereits im Oktober verfehlt und trübt den starken Saisonauftakt.

3. August 2023: Basel – Tobol 1:3

Der FCB steigt als Conference-League-Halbfinalist der Vorsaison in die Conference-League-Quali. Gegen Tobol Kostanay aus Kasachstan, die Nummer 191 im UEFA-Ranking, sind die Basler haushoher Favorit. Doch im Hinspiel setzt es zuhause eine 1:3-Niederlage ab. Das Rückspiel gewinnt der FCB zwar 2:1, doch das reicht nicht zum Weiterkommen.

Reaktionen auf FCB-Aus gegen Tobol – FC Basel Basels Trainer Timo Schultz hat Mission «Europa» nicht geschafft. Hier die Reaktionen zum frühen Aus. Bild: KEYSTONE So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @pabrun1 So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @fAbbAI_ So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @Thrindon1 So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @SwissXRP So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @muri_1903 So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @alpina_32 So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @DoshDj So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @miguelitovobern So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @SwissXRP So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @buhuu67 So reagiert das Netz auf das FCB-Aus gegen Tobol. Bild: screenshot/x @insidefcBasel

24. September 2023: Yverdon-Sport – Basel 3:2

Basel ist nicht nur international frühzeitig gestrandet, auch in der Liga kommt der FCB nicht vom Fleck. Am 7. Spieltag setzt es bei Aufsteiger Yverdon-Sport eine 2:3-Niederlage ab und somit bleibt man auf 4 Punkten sitzen. Weil Basel auch vier Tage später das Heimspiel gegen Luzern (1:1) nicht gewinnt, zieht die Vereinsführung die Reissleine und entlässt den im Sommer geholten Timo Schultz. Als Trainer «bis auf Weiteres» wird sich Sportchef Heiko Vogel, wie schon nach der Entlassung Alex Freis in der Vorsaison, an die Seitenlinie stellen. blue Sport Chefredaktor Andy Böni hält herzlich wenig davon.

Schultz gefeuert! Bönis Kritik an Vogel: «Ein lächerlicher Zick-Zack-Kurs» «Menschliches Geschirr zerschlagen» – blue Sport Chefredaktor Andreas Böni mit einer ersten Einschätzung zur Entlassung von Timo Schultz beim FC Basel. 29.09.2023

1. Oktober 2023: Basel – Stade-Lausanne-Ouchy 0:3

Und siehe da, das erste Spiel unter Vogel verliert der FCB zuhause 0:3 gegen Aufsteiger Stade-Lausanne-Ouchy. Acht Spiele, fünf Punkte, es ist ein historisch schwacher Saisonstart der Basler. Nach der Partie redet sich insbesondere blue Sport Experte Pascal Zuberbühler in Rage.