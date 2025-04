1:56 Nach Sieg gegen YB im Cupfinal – das Bieler Märchen geht weiter Die Young Boys scheitern im Schweizer Cup am FC Biel aus der Promotion League. Malko Sartoretti lässt die Seeländer mit einem Penaltytreffer in der Verlängerung jubeln, die als erster Klub dieser Stufe im Cupfinal stehen.

Der FC Biel hat den Traum vom Cup-Final zum Leben erweckt. Gegen YB gewinnen die Bieler mit 1:0 und können ihre Emotionen kaum in Worte fassen. Bei YB schaut die Welt anders aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen «Ich hoffe, dass ich nicht plötzlich aus einem Traum erwache», sagt Biel-Spieler Omer Dzonlagic nach dem Einzug in den Cup-Final.

Dzonlagic spricht vom «Glück des Tüchtigen». Man habe immer an den Finaleinzug geglaubt.

YB-Coach Giorgio Contini bemängelt derweil die fehlende Effizienz seiner Mannschaft. Mit dem Einzug in den Cup-Final wollte man eine Saison, in der YB nicht glänzte, etwas rosiger machen. Mehr anzeigen

Der FC Biel steht als erster Drittligist der 100-jährigen Geschichte des Schweizer Cups im Final. Die Bieler kämpfen 120 Minuten heroisch und schalten Meister YB dank eines Treffers in der Verlängerung aus.

«Es ist unglaublich», sagt Raphael Radtke nach dem Spiel bei «SRF». Der Biel-Goalie hält, was es zu halten gibt und kriegt in der 113. Minute Unterstützung von der Latte. Dank des 1:0-Sieges zieht der FC Biel in die Endrunde ein. «Ich kann es nicht beschreiben. Dieser Stadt so etwas geben zu können, ist wunderschön.»

So schön, dass sich so einige Menschen in der Fussball-Welt verwundert die Augen reiben. Auch Biel-Spieler Omer Dzonlagic kann es nach dem Schlusspfiff noch gar nicht fassen. «Das braucht ein paar Tage, um zu realisieren, was passiert ist. Ich hoffe, dass ich nicht plötzlich aus einem Traum erwache.»

Der FC Biel feiert den Einzug in den Cup-Final. KEYSTONE

Der Flügelspieler hebt den «unglaublichen» Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft hervor. «Wir haben das Glück des Tüchtigen gehabt und immer daran geglaubt.»

Contini: «Unnötige und sehr schmerzhafte Niederlage»

Die Gefühlslage schaut im YB-Lager anders aus. Nach der Niederlage gegen den Drittligisten will Coach Giorgio Contini aber nichts von fehlender Mentalität wissen. «Völliger Unsinn. Wir haben unser Spiel gemacht. Uns hat die Effizienz gefehlt.» Sein Team hätte genügend Chancen gehabt, das Resultat noch zu drehen.

YB gelingt gegen Biel aber kein Treffer und verpasst somit den Final im eigenen Stadion. «Wir wollten mit Final-Einzug eine Saison rehabilitieren, die nicht geglänzt hat.» Nun habe sich YB wieder selbst ins Hintertreffen gebracht mit einer «unnötigen und sehr schmerzhaften» Niederlage.

