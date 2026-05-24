Benjamin Kololli (r.) unterstützt im Cupfinal Liga-Konkurrent St. Gallen. KEYSTONE

Stade Lausanne-Ouchy schaffte als zehntes unterklassiges Team den Einzug in den Schweizer Cupfinal. Die Waadtländer aus der Challenge League treffen am Sonntag auf St. Gallen. Mit Sion hofft ausgerechnet ein Super-League-Konkurrent auf einen Sieg der Ostschweizer.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Sion schloss die Super-League-Saison auf dem 4. Rang ab.

Nun muss das Team von Didier Tholot darauf hoffen, dass St.Gallen den Cupfinal gegen Stade Lausanne-Ouchy gewinnt. Denn dann darf auch der Tabellenvierte der Super League europäisch antreten. Mehr anzeigen

Am Pfingstsonntag kommt es in Bern zum Duell zwischen St.Gallen und Lausanne-Ouchy. Der FCSG will endlich seine Negativserie stoppen und gegen Lausanne-Ouchy nicht auch den dritten Cupfinal in den letzten fünf Jahren verlieren.

Fussball: Schweizer Cup: Finale: FC Stade Lausanne-Ouchy - FC St.Gallen 1879 So 24.05. 13:30 - 16:30 ∙ SRF zwei ∙ 180 Min Mit tv.blue.ch aufnehmen tv.blue.ch



Normalerweise liegen die Sympathien beim Unterklassigen, doch im Fall des FC Sion sieht das anders aus. Aus gutem Grund: Falls die Ostschweizer triumphieren, steigen die Walliser als Vierter der Super League wie Lugano im Sommer in der 2. Qualifikationsrunde zur Conference League ins europäische Geschäft ein. St.Gallen würde dagegen die Qualifikation zur Europa League bestreiten.

Barth Constantin als St.Gallen-Fan

Die spezielle Konstellation hat auch Sion-Sportchef Barthélémy Constantin dazu gebracht, öffentlich seinen Support für St.Gallen zu bekunden. Die Steilvorlage nahm FCSG-Captain Lukas Görtler dankend auf und schickte ihm ein Shirt mit der Botschaft: «Für den grossen FCSG-Fan Barth!». Der 31-jährige Deutsche weiter: «Das Trikot ist nicht nur perfekt für das Cupfinale, sondern auch sonst für deine Freizeit. Bis bald, mein Freund!»

Das Team von Enrico Maassen hätte mit vier Runden aber eine grosse Hürde vor sich. Immerhin darf ein Klub, welcher in der Champions-League- oder in der Europa-League-Quali ausscheidet, in der Qualifikation des nächsttieferen Wettbewerbs weitermachen. In der Conference-League-Quali ist hingegen bei einer Pleite sofort Endstation.

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