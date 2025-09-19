  1. Privatkunden
Türe zu für FCB-Star «Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri

Patrick Lämmle

19.9.2025

18.09.2025

Murat Yakin erklärt im Fussball-Talk «Heimspiel», warum Xherdan Shaqiris Zeit in der Nati trotz aller Verdienste endgültig vorbei ist.

Syl Battistuzzi

19.09.2025, 11:00

19.09.2025, 11:06

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Xherdan Shaqiri hatte im Juli 2024 kurz vor Murat Yakins Vertragsverlängerung seinen Nati-Rücktritt erklärt, ein Comeback schloss er später nur vage aus.
  • Der Nati-Trainer erläutert im Fussball-Talk «Heimspiel», das Kapitel Shaqiri und Nationalmannschaft sei für ihn definitiv abgeschlossen.
  • Yakin betont, Shaqiris Rücktritts-Entscheidung sei freiwillig gefallen.
Mehr anzeigen

Xherdan Shaqiri beendete Mitte Juli 2024 nach gut 14 Jahren und 125 Länderspielen seine Karriere in der Nationalmannschaft. Es sei Zeit, sich von der Nati zu verabschieden, teilte der Basler via sozialen Medien mit.

Sein Entscheid fiel damals pikanterweise nur wenige Minuten bevor die Verbandsverantwortlichen an einer Pressekonferenz die Vertragsverlängerungen der Trainer Murat Yakin und Giorgio Contini bekannt gaben.

Im Mai 2025 meinte Yakin, die Türe stehe offen für Shaqiri. In der Tat fehlte der damals kriselnden Nati – inklusive Abstieg aus der A-Gruppe in der Nations League – auf dem Platz die Kreativität eines Shaqiri.

Trainer Murat Yakin verrät, dass er versucht hat, FCB-Meistermacher Xherdan Shaqiri vor dem anstehenden Nati-Zusammenzug zu erreichen.

22.05.2025

Der Spielmacher, der den FCB mit überragenden Leistungen zum Double führte, liess wiederum etwas Hoffnung auf ein Comeback aufkommen. Zwar schloss er eine Rückkehr in die Nationalmannschaft «im Moment» aus, meinte aber auch, im Fussball wisse man nie.

22.05.2025

Im Fussball-Talk «Heimspiel» nimmt der Nati-Coach Stellung zum Fall Shaqiri. «Shaqiri hat für den Schweizer Fussball enorm viel gemacht: Er ist ein Künstler, ein Genie, Spielertyp Nummer 10, Linksfuss, wir haben mit Shaq noch einen der wenigen in der Schweiz», schwärmt Yakin.

Yakin: «Haben ihn nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben»

«Aber die Zeiten ändern sich», meint der 51-Jährige. Shaqiri habe sich die Situation mit dem Rücktritt in der Nati zusammen mit seinem Umfeld sicher gut überlegt, führt Yakin aus.

Vielleicht habe Shaqiri noch mit dem Gedanken gespielt, er möchte nochmals kommen, um die Nationalmannschaft zu geniessen, so Yakin.
«Aber er muss seine Rolle verstehen. Am Schluss hat er sich wahrscheinlich gedacht, als Ersatzspieler komme ich nicht mehr», glaubt Yakin.
«Dann müssen wir auch weiterschauen. Für mich ist das ein Jahr her. Und abgeschlossen», betont der Nati-Trainer.

Shaqiri hielt vor der WM-Kampagne in Richtung Yakin fest, dass Yakin dieses Jahr auch liefern müsse. «Sie müssen sich qualifizieren. Sie haben nicht die gerade die besten Leistungen gezeigt in den letzten Monaten», betonte der FCB-Captain.

Die kernigen Aussagen von Shaqiri prallten an Yakin ab: «Ich nehme nicht immer alles so persönlich. Man kann ja sagen, was man denkt.» Shaqiri habe ja beim SFV von sich aus die Schuhe an den Nagel gehängt. «Wir haben ihn ja nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben.»

Im Juni habe er nochmals an ihn gedacht und eine mögliche Rückkehr hätte man gemeinsam anschauen können, erläutert Yakin. «Aber wenn er jetzt entscheidet, dass für ihn das Kapitel zu ist, dann ist das erledigt», hält Yakin fest.

Der Fussball-Talk mit Murat Yakin in voller Länge

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Murat Yakin, ist die Schweiz auf dem Weg zur Top-Nation?

Abstieg, gescheiterte Experimente, Nati-Frust. Doch plötzlich ist die Schweiz so stark wie lange nicht. Sogar reif für eine WM-Sensation? Darüber diskutiert Stefan Eggli mit Murat Yakin, Georges Bregy und blue News Sport-Chef Michael Wegmann.

18.09.2025

«Shaqiri und Yakin sind beide sehr stolze Leute»

«Shaqiri und Yakin sind beide sehr stolze Leute»

23.05.2025

Xherdan Shaqiri: «Das war mein härtester Gegenspieler»

Xherdan Shaqiri: «Das war mein härtester Gegenspieler»

Sein liebster Mitspieler, sein härtester Gegenspieler, sein schönstes Tor, sein wichtigster Trainer, sein bestes Stadionerlebnis. Xherdan Shaqiri hat in seiner Karriere viel erlebt und gesehen. Bei blue Sport blickt der FCB-Star zurück.

08.05.2025

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

José Mourinho kehrt zurück zu Benfica, wo er bereits vor 25 Jahren Trainer war und rechnet bei der Vorstellung mit seinem letzten Arbeitgeber ab.

19.09.2025

18.09.2025

18.09.2025

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

Mehr Videos