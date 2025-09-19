Türe zu für FCB-Star «Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri

Murat Yakin erklärt im Fussball-Talk «Heimspiel», warum Xherdan Shaqiris Zeit in der Nati trotz aller Verdienste endgültig vorbei ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Xherdan Shaqiri hatte im Juli 2024 kurz vor Murat Yakins Vertragsverlängerung seinen Nati-Rücktritt erklärt, ein Comeback schloss er später nur vage aus.

Der Nati-Trainer erläutert im Fussball-Talk «Heimspiel», das Kapitel Shaqiri und Nationalmannschaft sei für ihn definitiv abgeschlossen.

Xherdan Shaqiri beendete Mitte Juli 2024 nach gut 14 Jahren und 125 Länderspielen seine Karriere in der Nationalmannschaft. Es sei Zeit, sich von der Nati zu verabschieden, teilte der Basler via sozialen Medien mit.

Sein Entscheid fiel damals pikanterweise nur wenige Minuten bevor die Verbandsverantwortlichen an einer Pressekonferenz die Vertragsverlängerungen der Trainer Murat Yakin und Giorgio Contini bekannt gaben.

Im Mai 2025 meinte Yakin, die Türe stehe offen für Shaqiri. In der Tat fehlte der damals kriselnden Nati – inklusive Abstieg aus der A-Gruppe in der Nations League – auf dem Platz die Kreativität eines Shaqiri.

Der Spielmacher, der den FCB mit überragenden Leistungen zum Double führte, liess wiederum etwas Hoffnung auf ein Comeback aufkommen. Zwar schloss er eine Rückkehr in die Nationalmannschaft «im Moment» aus, meinte aber auch, im Fussball wisse man nie.

Im Fussball-Talk «Heimspiel» nimmt der Nati-Coach Stellung zum Fall Shaqiri. «Shaqiri hat für den Schweizer Fussball enorm viel gemacht: Er ist ein Künstler, ein Genie, Spielertyp Nummer 10, Linksfuss, wir haben mit Shaq noch einen der wenigen in der Schweiz», schwärmt Yakin.

Yakin: «Haben ihn nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben»

«Aber die Zeiten ändern sich», meint der 51-Jährige. Shaqiri habe sich die Situation mit dem Rücktritt in der Nati zusammen mit seinem Umfeld sicher gut überlegt, führt Yakin aus.

Vielleicht habe Shaqiri noch mit dem Gedanken gespielt, er möchte nochmals kommen, um die Nationalmannschaft zu geniessen, so Yakin.

«Aber er muss seine Rolle verstehen. Am Schluss hat er sich wahrscheinlich gedacht, als Ersatzspieler komme ich nicht mehr», glaubt Yakin.

«Dann müssen wir auch weiterschauen. Für mich ist das ein Jahr her. Und abgeschlossen», betont der Nati-Trainer.

Shaqiri hielt vor der WM-Kampagne in Richtung Yakin fest, dass Yakin dieses Jahr auch liefern müsse. «Sie müssen sich qualifizieren. Sie haben nicht die gerade die besten Leistungen gezeigt in den letzten Monaten», betonte der FCB-Captain.

Die kernigen Aussagen von Shaqiri prallten an Yakin ab: «Ich nehme nicht immer alles so persönlich. Man kann ja sagen, was man denkt.» Shaqiri habe ja beim SFV von sich aus die Schuhe an den Nagel gehängt. «Wir haben ihn ja nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben.»

Im Juni habe er nochmals an ihn gedacht und eine mögliche Rückkehr hätte man gemeinsam anschauen können, erläutert Yakin. «Aber wenn er jetzt entscheidet, dass für ihn das Kapitel zu ist, dann ist das erledigt», hält Yakin fest.

