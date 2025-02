Gennaro Gattuso erwies der Schweiz die Ehre. KEYSTONE

Der FCZ holt mit Benjamin Mendy einen Weltmeister. Der Franzose kommt damit in einen exklusiven Kreis – nur sieben Spieler haben zuvor ebenfalls mit einer WM-Trophäe im Sack die Schweiz beehrt.

Der Zürich verstärkt sich mit einem Weltmeister. Benjamin Mendy, der mit Frankreich 2018 die WM gewonnen hat, unterschreibt mit dem FCZ einen Vertrag bis 2026. Der französische Verteidiger ist der achte Weltmeister, der in der Schweiz spielen wird. Das sind seine sieben Vorgänger.

Günter Netzer

Der Deutsche war der Spielmacher, Stratege, «Blonde Engel mit grossen Füssen», «Rebell am Ball» und Frauen- und Autoliebhaber. Netzer zauberte zehn Saisons bei Borussia Mönchengladbach sowie drei Jahre bei Real Madrid. Netzer war auch Europameister 1972 und Weltmeister 1974.

1976 wechselte Netzer im Alter von 32 Jahren direkt von den Königlichen zu GC. Nach einer Saison beendete er seine Karriere. Seither lebt er in der Schweiz. Lange Zeit begleitete Netzer zusammen mit Beni Thurnheer auch auf SRF die Nati. Nun hat er viel mit Sänger Baschi zu tun – dieser ist mit seiner Tochter Alena liiert.

Gennaro Gattuso

Im Sommer 2012 hat Sion-Boss Christian Constantin einen veritablen Transfercoup realisiert – Gennaro Gattuso unterschrieb für zwei Jahre. Der Weltmeister von 2006 spielte zuvor 13 Jahre (seit 1999) für die AC Milan. Mit den Rossoneri holte der zweikampfstarke Mittelfeldspieler 2003 und 2007 die Champions League.

Der 73-fache Internationale durfte im Wallis die Captainbinde tragen und wurde zwischenzeitlich zum Spielertrainer befördert – nach einem Achillessehnenriss war seine sportliche Karriere (nach 32 Einsätzen für Sion) zu Ende. Der Kalabrier wurde aber bald von CC entlassen. Später trainierte der heute 47-Jährige unter anderem Milan, Napoli, Valencia und Marseille. Aktuell steht der Kult-Fussballer bei Hajduk Split an der Seitenlinie.

Christian Karembeu

Karembeu startete bei Nantes 1989 seine internationale Karriere, die ihn unter anderem zu Real Madrid, Sampdoria Genua, Middlesbrough und zuletzt Olympiakos Piräus führte. Der Defensivspieler, der mit Frankreich 1998 Welt- und 2000 Europameister wurde, schloss sich im Sommer 2004 Servette an. Mit dem damaligen Präsidenten Marc Roger war der Star-Fussballer privat und geschäftlich eng verbunden.

Sein Engagement in der Schweiz endete mit dem Konkurs der Genfer. Der Servette-Captain zog nach zwölf Spielen für die Grenats weiter. Kein Wunder, Karembeu erhielt zuvor nur zwei von fünf Monatsgehältern.

Marco Tardelli

Marco Tardelli ist vielen Fussball-Fans im Gedächtnis geblieben. 1982 schoss der Defensivspieler gegen Deutschland im WM-Final das vorentscheidende 2:0 – und setzte dann zu einem Jubel an, der unvergesslich blieb.

Lange spielte Tardelli bei Juve (1975-85), ehe er zu Rivale Inter (1985-87) wechselte. Dann folgte 1988 der Wechsel zu St. Gallen. Der 81-fache Internationale absolvierte 31 Partien für die Ostschweizer, ehe er einen Schlussstrich unter seine Karriere zog.

Giancarlo Antognoni

Die Fiorentina-Legende liess seine Karriere in Lausanne ausklingen. Antognoni, der 1982 mit Italien Weltmeister wurde, stand bei den Waadtländern von 1987 bis 1989 unter Vertrag. Viele Fans der Viola wollten ihren Rekordspieler weiterhin unterstützen, sodass scharenweise Fiorentina-Fans bei Lausanne-Spielen auftauchten.

In 51 Partien schoss der Mittelfeldspieler für die Lausanner 7 Tore. Gegen Ende waren Antognoni aber nur noch Ergänzungsspieler. Bei seinem Abschiedsspiel kamen in Florenz 28'000 begeisterte Tifosi.

Gian-Luca Zambrotta

«Zambro» kam als vierter italienischer Weltmeister in die Schweiz – mit einem beeindruckenden Palmarès. Er wurde 2006 in Deutschland als Stammkraft mit Italien Weltmeister und gehörte zum Kader der EM-Finalisten von 2000. An der EM 2004 und der WM 2006 wurde er ins Allstar-Team des Turniers gewählt. Während seiner langen Karriere holte er mit Juventus Turin und Milan insgesamt dreimal den «Scudetto», von 2006 bis 2008 stand er im FC Barcelona unter Vertrag.

Der 98-fache Internationale wechselte im Sommer 2013 in die Challenge League zu Chiasso, wo der Aussenverteidiger zudem auch als Co-Trainer angestellt wurde. Im Laufe der Saison (Ende November) wurde er zum Spielertrainer. Auf dem Feld stand der 36-Jährige aber nur selten (5 Einsätze). Als Trainer hatte Zambrotta aber wenig Erfolg. Im Frühling 2015 wurde er entlassen.

Nestor Clausen

1989 kam der Argentinier von Indepentiente Buenos Aires zu Sion. Bald belastete der Verteidiger, der 1986 an der Seite von Diego Maradona den WM-Titel feierte, das Ausländerkontingent bei den Wallisern nicht mehr – dank Vorfahren im Dorf Ernen (Oberwallis).

Mit dem FC Sion wurde Clausen in seinen fünf Jahren Cupsieger (1991) und Meister (1992). Als Trainer amtierte Clausen bei diversen Klubs in Südamerika und Arabien. Auch in der Schweiz coachte der Doppelbürger: In der Saison 2006/2007 coachte er den FC Sion als Aufsteiger auf Rang 3. In der Spielzeit 2008/2009 stand er bei Neuchâtel Xamax an der Seitenlinie.