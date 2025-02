FCB-Cheftrainer Fabio Celestini mit seinem Assistenztrainer Davide Callà (links). Bild: Keystone

Am Freitag bestätigt der FC Basel an einer Pressekonferenz, was sich in den letzten Tagen abgezeichnet hat: Assistenztrainer Davide Callà wechselt zur Schweizer Nationalmannschaft.

Luca Betschart Luca Betschart

Offiziell ist noch nichts. Doch am Freitag bestätigt der FC Basel, dass Assistenztrainer Davide Callà vor einem Wechsel zur Schweizer Nationalmannschaft steht. Entsprechende Verhandlungen stehen gemäss dem FCB kurz vor dem Abschluss, in der kommenden Woche soll der Verband den Wechsel bekanntgeben. Das berichtet der «Tages-Anzeiger».

Callà war bereits vor einem Jahr ein Wunschkandidat, damals fiel die Wahl schlussendlich aber auf Giorgio Contini, der mittlerweile zu den Young Boys abgewandert ist. Nachdem sich Callà von einem angebotenen sechsmonatigen Mandatsvertrag und einer Entschädigung von mehreren Hundert Franken pro Nati-Tag nicht begeistern liess, besserte der Verband sein Angebot nach. Vorgesehen ist ein Doppelmandat für die Nati-Testspiele im März. Callà soll bis Saisonende beim FCB im Amt bleiben und anschliessend in den Nati-Staff wechseln.

Der FCB hatte bis anhin ein Doppelmandat für seinen Co-Trainer ausgeschlossen, willigt nun aber offenbar ein. Callà dürfte im März in Doppelfunktion bei den Testspielen gegen Nordirland und Luxemburg erstmals in die Nati einrücken.

