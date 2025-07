Bruder Marco spielt beim Aufsteiger

Roman Bürki, gehen Sie jetzt zurück zum FC Thun?

Roman Bürki spielt seit 2022 in der Major League Soccer – und fühlt sich in den USA pudelwohl. Sein Vertrag läuft aber in ein paar Monaten aus. blue Sport will von Bürki wissen: Steht die Rückkehr in die Schweiz bevor?