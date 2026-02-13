  1. Privatkunden
Challenge League Franzose Bouchlarhem von Sion zu Carouge

SDA

13.2.2026 - 12:24

Théo Bouchlarhem spielt ab sofort für Etoile Carouge
Théo Bouchlarhem spielt ab sofort für Etoile Carouge
Keystone

Der Franzose Théo Bouchlarhem verlässt den FC Sion nach gut zweieinhalb Jahren.

Keystone-SDA

13.02.2026, 12:24

13.02.2026, 12:27

Der 24-jährige Stürmer wechselt gemäss einer Mitteilung der Walliser zu Etoile Carouge in die Challenge League.

