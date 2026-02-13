Übersicht
SDA
13.2.2026 - 12:24
Der Franzose Théo Bouchlarhem verlässt den FC Sion nach gut zweieinhalb Jahren.
Keystone-SDA
13.02.2026, 12:24
13.02.2026, 12:27
Der 24-jährige Stürmer wechselt gemäss einer Mitteilung der Walliser zu Etoile Carouge in die Challenge League.
