Kriens-Trainer Frontino: «Wir wollen den Aufstieg unbedingt» Der SC Kriens steht an der Tabellenspitze der Promotion Leauge. Für Kriens-Trainer Gianluca Frontino ist das klare Ziel der Aufstieg in die Challenge League. 17.04.2025

Der SC Kriens steht sechs Spiele vor Schluss zuoberst in der Tabelle der Promotion League. Für Trainer Gianluca Frontino ist klar: Der Wiederaufstieg soll her.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Gianluca Frontino ist seit Juli 2024 Trainer vom SC Kriens.

Mit den Kriensern führt Frontino sechs Spiele vor Schluss die Tabelle an. «Die Spieler und der Staff wollen den Aufstieg unbedingt», sagt er bei blue Sport.

In zwei Jahren will Frontino mit der UEFA Pro Lizenz beginnen und den nächsten Meilenstein in seiner noch jungen Trainerkarriere erreichen. Mehr anzeigen

Der SC Kriens liebäugelt mit dem Aufstieg in die Challenge League. Sechs Spiele vor Schluss grüssen die Luzerner von der Tabellenspitze der Promotion League. Der Mann an der Seitenlinie: Gianluca Frontino.

Im vergangenen Juni zog es den Ostschweizer in die Nähe des Ufers des Vierwaldstättersees. Mit ihm haben die Krienser 18 Siege, acht Unentschieden und vier Niederlagen auf dem Konto. Der Wiederaufstieg nach drei Jahren ist zum Greifen nah. Dennoch: «Wir wissen, es stehen noch sechs extrem schwierige Spiele vor uns», so Frontino zu blue Sport.

Schwierige Spiele hin oder her: Die Tabellenführung soll in den Händen der Krienser bleiben. «Die Spieler und der Staff wollen den Aufstieg unbedingt. Wir werden dafür kämpfen und in jedem Spiel Vollgas geben.» Frontino zufolge ist die Challenge League jene Liga, in die der SC Kriens gehört.

Den einstigen Co-Trainer des FC Wil und Talent Manager des FC Zürich erfüllt es mit Stolz, Trainer der Krienser zu sein. Seine Trainerkarriere begann beim FC Diessenhofen in der 2. Liga. «Wenn ich jetzt schaue, wo ich 4, 5 Jahre später stehe, dann ist das schon ein cooler Weg.»

Das Ziel von Frontino ist das Abschliessen der UEFA Pro Lizenz. Er hofft, in zwei Jahren bereit zu sein, diese in Angriff zu nehmen. Bevor es aber soweit ist, hat er mit Kriens noch sechs «schwierige» Spiele vor der Brust.

Gianluca Frontino: «Jedes Jahr ging es etwas mehr bergauf» Bei Kriens-Trainer Gianluca Frontino könnte es kaum besser laufen. Nach Stationen bei Klubs und dem Verband steht der 35-Jährige mit dem SC Kriens an der Tabellenspitze der Promotion League. 17.04.2025

Aus dem Archiv (Beitrag von Juli 2023)