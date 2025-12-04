  1. Privatkunden
Cup-Achtelfinal Grosszügige Spendenaktion für den Gegner: FC Basel zu Gast im eigenen Stadion 

SDA

4.12.2025 - 05:00

Der FC Basel spielt sein Cup-Match gegen Grand-Saconnex im St. Jakobpark-Stadion in Basel. 
Der FC Basel spielt sein Cup-Match gegen Grand-Saconnex im St. Jakobpark-Stadion in Basel. 
KEYSTONE

Im Schweizer Cup stehen am Donnerstag die letzten beiden Achtelfinals an. Der FC Aarau empfängt Sion, während Titelverteidiger Basel auf Grand-Saconnex trifft. Der FCB hilft dabei seinem Gegner neben dem Platz.

,

Keystone-SDA, Syl Battistuzzi

04.12.2025, 05:00

04.12.2025, 08:46

In der Partie zwischen Basel und Grand-Saconnex kommt es zu einer Besonderheit: Da die Infrastruktur in Genf nicht ausreicht, um das Cupspiel beim Team aus der Promotion League auszutragen, findet die Partie entgegen der üblichen Praxis beim FC Basel im St. Jakob-Park (Anpfiff um 18.30 Uhr) statt.

Der FCB hilft seinem Gegner gleich auf mehreren Ebenen: Zusammen mit seinem Hauptsponsor Bitpanda übernimmt der Verein die gesamten Kosten für die Partie – laut Klub ein Aufwand im knapp sechsstelligen Bereich.

Der Eintritt für die Zuschauer ist dabei gratis – gemäss der «Basler Zeitung» waren gut 24 Stunden vor dem Spiel 23'000 Tickets weg. Freiwillig können die Fans zudem einen Beitrag leisten, der ohne Abzüge an den Cup-Gegner geht.

Einen Zustupf kann der FC Grand-Saconnex gut gebrauchen. So soll der Promotion-League-Club Schulden in Höhe von knapp 100'000 Franken plagen. Grund dafür sind ausgerechnet die sportlichen Erfolge des Klubs: Noch in der Saison 2017/18 spielte man in der 3. Liga und ist seither gleich viermal aufgestiegen, was sich auch auf die Finanzen auswirkte. Selbst die Reisekosten wird Basel für den Gegner übernehmen. Das Team von Trainer Ludovic Magnin spart sich dafür die dreistündige Car-Fahrt in die Romandie, worüber Shaqiri & Co. sicher nicht unglücklich sein werden.

FCB trotz Favoritenrolle gewarnt

Aus sportlicher Sicht ist Basel haushoher Favorit gegen den Zweitletzten der dritthöchsten Liga. Immerhin zeigte der FC Grand-Saconnex mit fünf Punkten aus drei Spielen zuletzt Aufwärtstendenz.

Doch der grosse FCB sollte gewarnt sein: Etoile Carouge aus der Challenge League hat in den Sechzehntelfinals gezeigt, dass auch der Titelverteidiger nicht immer souverän ist. Erst im Penaltyschiessen konnte Basel die Partie für sich entscheiden.

Zudem erwischte es diese Woche mit Winterthur und Lausanne zwei weitere Super-Ligisten.

Cup-Achtelfinals. St.Gallen jubelt nach Elfer-Krimi in Rapperswil ++ Luzern schlägt Zug ++ Yverdon düpiert Lausanne

Cup-AchtelfinalsSt.Gallen jubelt nach Elfer-Krimi in Rapperswil ++ Luzern schlägt Zug ++ Yverdon düpiert Lausanne

Aarau will an 2021 anknüpfen

Im zweiten Achtelfinal am Donnerstag kommt es zum Duell zwischen Aarau und Sion. Der FCA hat bereits in den Sechzehntelfinals gezeigt, dass auch ein Klub aus der Challenge League die «Grossen» ärgern kann. Mit 1:0 besiegte die Mannschaft von Trainer Brunello Iacopetta im Brügglifeld die Young Boys. Sandro Burki, CEO des FC Aarau, sagte damals vor der Partie: «Eigentlich sind das Brügglifeld und die Aussenseiterrolle unsere einzigen Vorteile.»

Auf diese beiden Vorteile kann Aarau auch am Donnerstagabend wieder zählen, die Partie dürfte sogar eine ausgeglichenere werden. Die Sittener stehen in der Meisterschaft momentan auf Platz 6. Aarau hat nach einem hervorragenden Liga-Start seine Führungsposition an Vaduz eingebüsst, steht aber punktgleich mit den Liechtensteinern auf Platz 2.

Im Brügglifeld will Aarau nach YB auch den FC Sion besiegen
Im Brügglifeld will Aarau nach YB auch den FC Sion besiegen
Keystone

Und: Als die beiden Klubs 2021 letztmals im Cup aufeinander trafen, siegte Aarau, ebenfalls im Achtelfinal, mit 4:2 nach Verlängerung. Die beiden übrigen Cup-Duelle entschied Sion für sich.

Fussball: Schweizer Cup: FC Aarau - FC Sion
Fussball: Schweizer Cup: FC Aarau - FC Sion

Do 04.12. 20:25 - 22:35 ∙ SRF zwei ∙ 130 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Olympisches Feuer erreicht Akropolis

Olympisches Feuer erreicht Akropolis

STORY: Die Olympische Flamme für die Winterspiele 2026 in Italien hat einen wichtigen symbolischen Zwischenstopp erreicht. Am Mittwoch traf sie an der Athener Akropolis ein. Dort entzündete der olympische Ruderchampion Stefanos Ntouskos vor der Kulisse des Parthenon einen Zeremonienkessel – und das trotz anhaltenden Regens. Am Donnerstag wird die Flamme offiziell an die italienischen Organisatoren übergeben. Dann beginnt ein wochenlanger Fackellauf quer durch Italien. Die Route führt durch 60 Städte und 300 Gemeinden. Insgesamt 10.001 Fackelträgerinnen und Fackelträger werden das Symbol der Spiele begleiten. Am 26. Januar soll die Flamme Cortina d'Ampezzo erreichen – genau 70 Jahre nach der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 1956 an gleicher Stelle.

04.12.2025

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Olympisches Feuer erreicht Akropolis

Olympisches Feuer erreicht Akropolis

