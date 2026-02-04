Enrico Maassen spielt mit dem FC St. Gallen in Yverdon um den Finaleinzug im Cup Keystone

Im Schweizer Cup kommt es im Halbfinal zu Duellen zwischen den Challenge-League- und den Super-League-Teams.

Die Cup-Halfbinals (18./19. April) Stade Lausanne-Ouchy – Grasshopper Club Zürich

Yverdon Sport – FC St.Gallen

Dabei trifft Stade Lausanne-Ouchy auf die Grasshoppers und Yverdon auf den FC St. Gallen. Die beiden Unterklassigen haben Heimrecht.

Die Begegnung Yverdon gegen St. Gallen gab es im Cup-Halbfinal bereits 2022. Damals setzten sich die Ostschweizer mit 2:0 durch und verloren später den Final gegen Lugano. Stade Lausanne-Ouchy und die Grasshoppers spielten 2020 im Sechzehntelfinal zum bisher einzigen Mal gegeneinander. Die Zürcher siegten mit 2:1.

Die beiden Halbfinals finden am 18. und 19. April statt.