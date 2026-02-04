  1. Privatkunden
Schweizer Cup Halbfinals zwischen Challenge League und Super League

SDA

4.2.2026 - 23:35

Enrico Maassen spielt mit dem FC St. Gallen in Yverdon um den Finaleinzug im Cup
Enrico Maassen spielt mit dem FC St. Gallen in Yverdon um den Finaleinzug im Cup
Keystone

Im Schweizer Cup kommt es im Halbfinal zu Duellen zwischen den Challenge-League- und den Super-League-Teams.

Keystone-SDA

04.02.2026, 23:35

04.02.2026, 23:48

Die Cup-Halfbinals (18./19. April)

  • Stade Lausanne-Ouchy – Grasshopper Club Zürich
  • Yverdon Sport – FC St.Gallen
Mehr anzeigen

Dabei trifft Stade Lausanne-Ouchy auf die Grasshoppers und Yverdon auf den FC St. Gallen. Die beiden Unterklassigen haben Heimrecht.

Die Begegnung Yverdon gegen St. Gallen gab es im Cup-Halbfinal bereits 2022. Damals setzten sich die Ostschweizer mit 2:0 durch und verloren später den Final gegen Lugano. Stade Lausanne-Ouchy und die Grasshoppers spielten 2020 im Sechzehntelfinal zum bisher einzigen Mal gegeneinander. Die Zürcher siegten mit 2:1.

Die beiden Halbfinals finden am 18. und 19. April statt.

