Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauer werden erwartet.

David trifft auf Goliath. Im Schweizer Cup empfängt der FC Walenstadt den FC St.Gallen. Das Team aus der 3. Liga fordert den Leader der Super League heraus. Die Devise des Aussenseiters aus dem Sarganserland: «Ziemlich lange kein Gegentor kassieren», sagt FCW-Goalie Gzim Ademi bei blue Sport.

Riesige temporäre Arena, kleine Hoffnungen

Ademi wird am Samstagnachmittag alle Hände voll zu tun bekommen – das vor den Augen tausender Zuschauenden. Für das Cup-Spiel haben die Walenstädter keinen Aufwand gescheut und am Fusse der Churfirsten eine temporäre Arena mit 4'000 Sitzplätzen aufgestellt.

25 Freiwillige haben unter der Woche mitangepackt. «Wir haben die Arena mit Amateuren im Bau in zwei Tagen aufgestellt – ein Tribünenbauer würde sagen, dass das Rekord ist», sagt OK-Präsident Heinz Gubser.

Die Vorfreude auf den Cup-Fight ist riesig. «Das wird ein einmaliges Erlebnis. St.Gallen ist das Traumlos», hält Gubser fest. Die Zusammenarbeit mit dem Super Ligisten funktioniert wie geschmiert. «Wir waren absolut überrascht, wie geschmeidig und anspruchslos der FCSG ist. Der erste Satz, den ich hörte, war, dass das Team Mineral in der Kabine braucht und auf Festbänken sitzen kann. Das war schon sehr sympathisch.»

Sympathien hin oder her: Auf dem Platz werden beide Teams ihre Krallen ausfahren. Wobei die Pranken der Walenstädter deutlich kleiner sind, als jene des FC St.Gallen, der sechs Ligen weiter oben beheimatet ist. Die Hoffnungen auf ein Cup-Wunder «halten sich im Rahmen», so Gubser.

Spieler verzichteten auf Urlaub

Neben dem sportlichen steht der Cup-Event als ganzes im Vordergrund. «Das wird mehr als nur ein Dorffest. Es wird eine Riesen-Party. Vor dem Spiel, während dem Spiel und nach dem Spiel», ist sich Trainer Ignazio Novoa sicher.

Der 41-jährige Spanier darf sich auf tatkräftige Unterstützung von den Rängen und auf einen Kader freuen, der heiss ist, den grossen FC St.Gallen zu kitzeln. Auch während der Sommerferien waren immer 20 bis 25 Spieler bei den Trainings anwesend. Sie verschoben ihre Ferien oder verzichteten gar darauf.

«Wir wollen ein Tor schiessen»

Drittligist Walenstadt ist sich der deutlichen Ausgangslage gegen Super Ligist St.Gallen bewusst. Trotzdem verfolgt der Amateurverein weitere Ziele, als nur möglichst lange die Null zu halten: «Wir wollen gegen den FC St.Gallen ein Tor schiessen, dann brennt die Hütte. Wir müssen aber realistisch sein: St.Gallen spielt sechs Ligen höher. Aber ich gehe nie in ein Spiel, um es zu verlieren.»

Anpfiff der Partie ist am Samstagnachmittag um 16 Uhr. Anders als bei anderen Spielen trifft sich das Team des FC Walenstadt bereits mehrere Stunden vor der Partie. «Wir treffen uns früher, gehen gemeinsam Mittagessen, laufen und dann kommen wir mit Hochspannung in das Stadion.» Mit Hochspannung in den Kampf als David gegen Goliath.

