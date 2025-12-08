  1. Privatkunden
Deutschland und Norwegen Hochkarätige Testspiel-Gegner für die Nati vor WM-Abenteuer

SDA

8.12.2025 - 16:11

Murat Yakin spielt mit seinem Team im St. Jakob-Park in Basel gegen Deutschland.
Murat Yakin spielt mit seinem Team im St. Jakob-Park in Basel gegen Deutschland.
KEYSTONE

Die Schweizer Nationalmannschaft testet im nächsten Frühling gegen hochkarätige Gegner. Am 27. März 2026 wird im Basler St. Jakob-Park Deutschland zu Gast sein, vier Tage später trifft das Team von Murat Yakin in Oslo auf Norwegen mit seinem Stürmerstar Erling Haaland.

Keystone-SDA

08.12.2025, 16:11

08.12.2025, 16:15

Alle drei Mannschaften sind für die WM-Endrunde im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Schweiz spielt in der Vorrunde in San Francisco, Los Angeles und Vancouver gegen den Co-Gastgeber Kanada, Katar sowie einen aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina.

Diese machen im gleichen Länderspielfenster im März in Halbfinal und Final einen der letzten WM-Plätze unter sich aus.

