Der 3. Anlauf in seiner Amtszeit St.Gallen-Boss Matthias Hüppi: «Ich bin voll überzeugt, dass wir Cupsieger werden»

Ein Sieg fehlt zum Titel: St.Gallen feiert den Einzug in den Cupfinal Der FC St.Gallen schlägt Yverdon im Cup-Halbfinal mit 2:0 und feiern seinen Sieg anschliessend mit den Fans. 19.04.2026

Mit einem 2:0 in Yverdon zieht der FC St. Gallen in den Cupfinal ein. Kurz nach Spielschluss erklärt Präsident Matthias Hüppi, warum er überzeugt ist, dass es mit dem Titel im dritten Anlauf endlich klappt und gratuliert dem FC Thun zum Meistertitel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen St.Gallen schlägt Yverdon im Cup-Halbfinal mit 2:0 und ist noch einen Sieg vom Titel entfernt.

Präsident Matthias Hüppi lobt den Auftritt der Mannschaft und ist überzeugt, dass es nun im dritten Cupfinal in seiner Amtszeit auch mit dem Titelgewinn klappt.

Dem FC Thun gratuliert Hüppi vorzeitig zum Schweizer Meistertitel und sagt: «Ich habe allergrössten Respekt für die Arbeit, die im Berner Oberland geleistet wird.» Mehr anzeigen

Nach dem Schlusspfiff sitzt Matthias Hüppi alleine auf der Spielerbank und sieht zu, wie sich Spieler und Staff von den vielen mitgereisten Fans feiern lässt. Der Präsident des FC St. Gallen braucht diesen kurzen Moment für sich nach dem Erfolg im Cup-Halbfinal in Yverdon. «Ich mag es einfach allen unglaublich gönnen, auch den Fans. Es waren 5000 Zuschauer hier, mindestens die Hälfte kam aus der Ostschweiz, das liegt nicht gerade um die Ecke und zeigt, wie der Support ist», sagt Hüppi zu blue Sport. «Ich freue mich einfach für St. Gallen und die Ostschweiz.»

Sekunden nach dem Abpfiff: Matthias Hüppi geniesst den Erfolg erstmal in aller Ruhe. Bild: blue

Soeben hat sein FC St. Gallen den Challenge-League-Klub mit 2:0 besiegt und ist in den Final eingezogen. Hüppi ist zufrieden und glücklich. «Wir wussten, dass es in Yverdon ein hartes Stück Arbeit wird. Es ging optimal los mit dem frühen Tor. In der zweiten Halbzeit mussten wir zu viel zulassen, haben den Sack dann kurz vor Schluss noch zugemacht. Das ist aller Ehren wert auf diesem Platz.»

Nun soll es im dritten Cupfinal in seiner Amtszeit zum ersten Mal auch zum Titelgewinn reichen. «Beim ersten Mal war es sehr speziell, weil es ein Geisterspiel war. Das ist nicht zu vergleichen mit dem zweiten Final gegen Lugano. Aber da hatten wir schlicht keine Chance. Jetzt ist die Ausgangslage eine ganz andere», sagt Hüppi. Er ist zuversichtlich, dass dieses Mal die Trophäe in die Ostschweiz kommt. «Ich bin voll überzeugt, dass wir Cupsieger werden.»

«Das wird uns bärenstark machen im Cupfinal»

Gründe für seinen Optimismus nennt er einige. «Die Verbundenheit in dieser Mannschaft, die Solidarität untereinander, die Klarheit in der Organisation und dass einfach der eine für den anderen geht, egal auf welcher Position und Funktion. Das wird uns bärenstark machen im Cupfinal.»

Zudem ist er überzeugt, dass man den Finalgegner Lausanne-Ouchy aus der Challenge League mit Sicherheit nicht unterschätzen wird. Hüppi: «Wir wissen bestens, dass dies kein Selbstläufer ist. Wir mussten zweimal ins Penaltyschiessen gegen Challenge-League-Gegner. Da weisst du, welche Hürden-Höhe das ist. Auch Yverdon war eine hohe Hürde, aber wir haben es weitestgehend gut gemacht.»

Hüppi: «Ich finde es richtig gut, dass Thun den Titel holt»

blue Sport will wissen, ob es ihm nun nach dem Erreichen des Cupfinals einfacher falle, dem FC Thun zum Meistertitel zu gratulieren, sagt Hüppi: «Mir fällt es einfach, dem FC Thun zum Meistertitel zu gratulieren.» Der St. Gallen-Boss kommt mit Blick ins Berner Oberland sogar richtig ins Schwärmen. «Ich habe allergrössten Respekt für die Arbeit, die im Berner Oberland geleistet wird. Ich finde es richtig gut, dass Thun den Titel mit diesem grossen Vorsprung holt. Da gibt es nichts zu diskutieren, da kann man einfach nur gratulieren – und versuchen, das nächste Mal den Rückstand in Grenzen zu halten.»