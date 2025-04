Die niederländische Trainerlegende Leo Beenhakker und ehemalige Trainer von Real Madrid und GC ist im Alter von 82 Jahren verstorben. KEYSTONE

Am 10. Februar 2025 ist der Holländer Leo Beenhakker 82-jährig gestorben - ein Trainer von Weltrang. Bei GC aber scheiterte er Anfang der 90er krachend. Alain Sutter und Erich Vogel erinnern sich.

Michael Schifferle Syl Battistuzzi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die niederländische Trainerlegende Leo Beenhakker ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Als Klub-Trainer feierte Beenhakker in seiner langen Karriere zahlreiche Erfolge. In der Saison 1992/93 war Beenhakker bei GC. Sein Engagement als «Feuerwehrmann» bei den Grasshoppers verlief jedoch nicht nach Wunsch.

Alain Sutter und Erich Vogel erinnern sich für blue Sport an ihren früheren Wegbegleiter. Mehr anzeigen

Er war «Don Leo», ein Mann von Weltruf. Die holländische Nationalelf hatte er gecoacht, Saragossa, Real Madrid und Ajax, Meister war er geworden in Spanien und Holland. Als 50-Jähriger wechselte Leo Beenhakker im August 1992 nur wenige Monate nach seinem Abschied vom Bernabeu auf den Hardturm – und stürzte mit Spielern wie Ciri Sforza, Heinz Hermann, Alain Sutter oder Giovane Elber in die Auf-/Abstiegsrunde. Ein sportliches Desaster.

Gleichwohl: Beenhakker konnte ein launiger Gesprächspartner sein, der Spieler und Mitarbeiter mit Anekdoten und Sprüchen bestens unterhielt. Alain Sutter, da schon ein gefeierter Nati-Star, sagt einen Tag nach seinem Tod über ihn: «Ich habe Beenhakker geliebt. Er war ein grossartiger Trainer und Mensch, sehr charismatisch, konsequent. Eine grosse Persönlichkeit. Und er hatte sehr viel Humor.» Und: Er sei immer den Weg gegangen, den er für richtig gehalten habe. Er beeindruckte Sutter auch mit seinen fussballerischen Ideen: «Holländisch halt: offensiv, im 3-4-3, er wollte ein gepflegtes Spiel und die totale Kontrolle.»

Sutter: «Als er kam, lag schon vieles im Argen»

Dass GC trotz Starensemble in die Abstiegsrunde stürzte, sei ganz sicher nicht Beenhakkers Schuld gewesen, sagt Sutter. «Als er kam, lag schon vieles im Argen, gerade in Sachen Hierarchie und Mannschaftsdynamik.»

Gänzlich frei von Erfolgen war Beenhakkers Amtszeit jedoch nicht. Es gab Lichtblicke. Zum Beispiel den den Sieg in der 1. Runde des Uefa-Cups bei Sporting Lissabon. Mit einem 3:1 im Estádio José Alvalade nach Verlängerung tilgte GC gegen das 1:2 aus dem Hinspiel.

Trainiert wurde der portugiesische Grossklub übrigens von Sir Bobby Robson und dessen Übersetzer José Mourinho. Die Hopper feierten auch eine Runde später mit einem 4:3 gegen die AS Roma einen Achtungserfolg – der wegen des 0:3 im ersten Duell allerdings wertlos war.

Vogel: «Er war zur falschen Zeit am falschen Ort»

Im Dezember 1992 fiel GC wegen eines 1:2 bei den Young Boys unter den Strich. Bezeichnend und unvergessen: Beenhakker zitierte via Wankdorf-Stadionsprecher Manager Erich Vogel an die Seitenlinie, um zu erkunden, ob GC einen Sieg brauche oder ein Remis genüge. GC verlor und verpasste damit auch zum einzigen Mal in der Klubgeschichte die Finalrunde.

Der Mann, der ihn geholt hat, war Erich Vogel, der Manager und starke Mann auf dem Hardturm der 90er-Jahre. Er sagt heute: «Beenhakker war zweifellos ein guter Trainer, aber er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Letztlich war er der grösste Fehlentscheid meiner Amtszeit.»

Vogel glaubt, dass Beenhakker die Schweiz und GC unterschätzt habe und an Motivationsproblemen litt. «Das ist auch verständlich. Wenige Wochen zuvor betrat er noch das Bernabéu, wo ihm 90 000 Fans zujubelten. Ein paar Wochen später sass er im Hardturm mit ein paar tausend Fans. Jeder hätte da Mühe gehabt, sich voll zu motivieren.»

Bei GC mag Beenhakker gescheitert sein: Mit Ajax Amsterdam, Real Madrid und Feyenoord Rotterdam errang der zweifache holländische Nationaltrainer insgesamt sechs Meistertitel.