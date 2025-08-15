  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kampf um grosses Abwehrtalent Schweiz oder Bosnien – für wen läuft Eman Kospo zukünftig auf?

Syl Battistuzzi

15.8.2025

Wird Eman Kospo nicht mehr im Nati-Trikot zu sehen sein?
Wird Eman Kospo nicht mehr im Nati-Trikot zu sehen sein?
IMAGO/Sportimage

Der bisher für die Schweiz spielende Eman Kospo soll laut einem Bericht zukünftig für Bosnien auflaufen. Der SFV weiss nichts von einem Nationenwechsel. Der 18-Jährige gilt als grosses Fussball-Talent.

Syl Battistuzzi

15.08.2025, 16:17

15.08.2025, 16:42

Laut dem Portal Sportske.ba (via reprezentacija.ba) soll Eman Kospo, der bisher für die Nati von der U15 bis U18 auflief, bereits bei der FIFA einen Antrag auf Änderung seiner sportlichen Staatsbürgerschaft gestellt haben.  Kospo werde bald für Bosnien spielen können, heisst es weiter.

Der SFV kommentiert auf Anfrage von blue Sport den Bericht folgendermassen: «U-19-Nationaltrainer Ilija Borenovic steht in regelmässigem Kontakt mit Eman Kospo und zählt auf ihn als wichtigen Spieler in der EM-Qualifikation im Herbst. Wir haben bis heute nie ein Signal des Spielers erhalten, dass ein Nationenwechsel im Raum stehen könnte.»

Möglicher Xhaka-Nachfolger. Avdullahu: «Noch nicht entschieden, ob ich für die Schweiz oder Kosovo spiele»

Möglicher Xhaka-NachfolgerAvdullahu: «Noch nicht entschieden, ob ich für die Schweiz oder Kosovo spiele»

Der in Suhr geborene 18-jährige Kospo gilt aktuell als einer der grössten Talente in der SFV-Nachwuchsabteilung. Via Aarau und GC wechselte er 2023 in die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona. Bei den Katalanen trug der grossgewachsene Innenverteidiger letzte Saison als fester Bestandteil der U19-Auswahl massgeblich zum Gewinn der Youth League bei. Zeitweise konnte der Youngster bei Barça gar mit den grossen Stars trainieren.

Diesen Sommer wechselte er nach Italien. Kospo unterschrieb bei der Fiorentina seinen ersten Profivertrag. 

Eman Kospo neu bei der Viola.
Eman Kospo neu bei der Viola.
IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

Videos aus dem Ressort

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Vom Maler zum Nati-Star: Der steile Aufstieg von Rubén Vargas

Rubén Vargas wuchs zwischen Schweizer Ordnung und karibischer Lebensfreude auf. Sein Vater träumte von Baseball, doch Vargas entschied sich für den Fussball – und ist heute Stammspieler in der Nati.

05.08.2025

Eray Cömert über La-Liga-Start mit Valencia: «Die Situation hat sich geändert»

Eray Cömert über La-Liga-Start mit Valencia: «Die Situation hat sich geändert»

Nati-Star Eray Cömert spricht mit blue Sport über seine Chancen unter dem neuen Trainer in Valencia und die anstehende La-Liga-Saison.

14.08.2025

Meistgelesen

Putin kommt pünktlich +++ «Putin ist ein kluger Kerl – ich aber auch»: Jetzt spricht Trump
Hier warnt der Bund vor «grosser Gewittergefahr»
«Zuerst Schock, dann Panik» – was Putins Krieg mit dem Leben der Russen macht
Lenz Hächler erneut von einer Verletzung ausgebremst
Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee
Premier League, Ligue 1 und LaLiga startet. Schär und Ndoye vor schwieriger Saison – nächster Anlauf von Rieder

Premier League, Ligue 1 und LaLiga startetSchär und Ndoye vor schwieriger Saison – nächster Anlauf von Rieder

Super League. Gregory Wüthrich fehlt YB verletzt

Super LeagueGregory Wüthrich fehlt YB verletzt

«Mörder seit 1939». Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans

«Mörder seit 1939»Empörung in Polen über Banner von Haifa-Fans

Fussball Videos

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

15.08.2025

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Mehr Videos