Wird Eman Kospo nicht mehr im Nati-Trikot zu sehen sein? IMAGO/Sportimage

Der bisher für die Schweiz spielende Eman Kospo soll laut einem Bericht zukünftig für Bosnien auflaufen. Der SFV weiss nichts von einem Nationenwechsel. Der 18-Jährige gilt als grosses Fussball-Talent.

Laut dem Portal Sportske.ba (via reprezentacija.ba) soll Eman Kospo, der bisher für die Nati von der U15 bis U18 auflief, bereits bei der FIFA einen Antrag auf Änderung seiner sportlichen Staatsbürgerschaft gestellt haben. Kospo werde bald für Bosnien spielen können, heisst es weiter.

Der SFV kommentiert auf Anfrage von blue Sport den Bericht folgendermassen: «U-19-Nationaltrainer Ilija Borenovic steht in regelmässigem Kontakt mit Eman Kospo und zählt auf ihn als wichtigen Spieler in der EM-Qualifikation im Herbst. Wir haben bis heute nie ein Signal des Spielers erhalten, dass ein Nationenwechsel im Raum stehen könnte.»

Der in Suhr geborene 18-jährige Kospo gilt aktuell als einer der grössten Talente in der SFV-Nachwuchsabteilung. Via Aarau und GC wechselte er 2023 in die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona. Bei den Katalanen trug der grossgewachsene Innenverteidiger letzte Saison als fester Bestandteil der U19-Auswahl massgeblich zum Gewinn der Youth League bei. Zeitweise konnte der Youngster bei Barça gar mit den grossen Stars trainieren.

Diesen Sommer wechselte er nach Italien. Kospo unterschrieb bei der Fiorentina seinen ersten Profivertrag.

Eman Kospo neu bei der Viola. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

